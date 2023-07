Czechy: Zginął w pożarze kontenera na elektroodpady. Dramatyczna akcja straży

Nie żyje 40-letni mężczyzna, który wszedł w czeskim Pilźnie do kontenera na elektroodpady i przez nieostrożne zachowanie wywołał we wnętrzu pojemnika pożar. Wezwane na miejsce służby podjęły dramatyczną próbę uratowania życia zaklinowanego 40-latka, ale gdy udało się ugasić płomienie i go wydobyć, lekarz stwierdził zgon.

Zdjęcie Straż pożarna musiała przeprowadzić bardzo skomplikowaną akcję / Facebook /HZS Plzenskeho kraje / materiał zewnętrzny