Czechy chcą zmian w pomocy dla Ukraińców. Postulują radykalne środki

W skrócie Czeski rząd planuje wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących pobytu obywateli Ukrainy, m.in. zawieszających ochronę tymczasową w przypadku dłuższego opuszczenia strefy Schengen i nakazujących rejestrację ukraińskich samochodów.

Nowe przepisy pozwolą na zawieszenie ochrony dla osób przebywających poza strefą Schengen dłużej niż 30 dni oraz obejmą obowiązkowe badania techniczne i rejestrację pojazdów w czeskim systemie.

Przewodniczący Izby Poselskiej opowiedział się za całkowitym zniesieniem ochrony tymczasowej i świadczeń socjalnych dla Ukraińców oraz nakazaniem powrotu bezrobotnym po zakończeniu wojny.

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Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z początku sierpnia, tymczasowa ochrona obywateli Ukrainy przebywających na terytorium krajów Unii Europejskiej została przedłużona do 4 marca 2028 r.

W nowych przepisach znalazły się uściślenia dotyczące osób w wieku poborowym; zgodnie z nowymi wytycznymi nie podlegają one ochronie. Zasady te nie dotyczą jednak obywateli Ukrainy, którzy już teraz znajdują się na terenie UE.

Czechy jednakowoż przygotowują się do wprowadzenia rozwiązań prawnych mających dodatkowo zaostrzyć przepisy związane z obecnością Ukraińców na terytorium kraju.

Czeski rząd zaostrza przepisy dla Ukraińców

Jak podają czeskie media, wprowadzanemu przez rząd prawu ma podlegać 395 536 obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji i do sierpnia bieżącego roku objęci zostali ochroną tymczasową.

Przepisy mają doprowadzić do możliwości jej zawieszenia w przypadku, gdy osoba, której została udzielona, przebywa poza strefą Schengen dłużej niż 30 dni. To samo dotyczyć będzie Ukraińców, którzy zostaną wydaleni z Czech w ramach kar administracyjnych.

To nie koniec. Osobną nowelizację przygotowało też Ministerstwo Transportu. Zakłada ona konieczność rejestracji ukraińskich samochodów w krajowym Rejestrze Pojazdów Drogowych (RSV).

Obecnie rejestr aut z ukraińskimi tablicami znajduje się w Systemie Informacyjnym Pojazdów Ukraińskich (IS UA). Po wprowadzeniu nowych przepisów, samochody te będą musiały przejść obowiązkowe badania techniczne oraz pomiary emisji spalin.

Przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej: Tymczasowa ochrona powinna zostać zniesiona

Na antenie CNN przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Tomio Okamura nie krył, że w jego opinii tymczasowa ochrona dla obywateli Ukrainy, wraz z wynikającymi z niej świadczeniami socjalnymi, powinna zostać całkowicie zniesiona.

Jak wskazał, Ukraińcy posiadający pracę w Czechach powinni podlegać zwykłym pozwoleniom na pobyt, tak jak wszyscy inni cudzoziemcy, którzy osiedlili się na terenie kraju.

Bezrobotni obywatele Ukrainy natomiast zaraz po zakończeniu wojny powinni być zobowiązani do niezwłocznego powrotu do swojego kraju.

Źródło: Unian, iDNES, Garáž



