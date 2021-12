Czechy: 32 osoby trafiły do szpitala. Zatruły się tlenkiem węgla

Oprac.: Paulina Sowa Świat

Praskie pogotowie poinformowało, że 32 osoby trafiły do szpitala po tym, jak zatruły się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Poszkodowani, którzy w większości mają 20-30 lat, trafili do pięciu stołecznych placówek. Życiu żadnej z osób nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zdjęcie Praga, zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL