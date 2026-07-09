Czech chciał się nauczyć języka polskiego. Stracił ponad milion złotych

W skrócie Chcący poznać język polski 39-letni mieszkaniec Chomutowa w Czechach poznał przez aplikację kobietę, która miała mu w tym pomóc.

Kobieta szybko zachęciła go do inwestowania w internetowy handel. Mężczyzna zaangażował się finansowo w platformę, na której obserwował wzrosty zysków i ostatecznie zainwestował większe sumy, również z pożyczek.

Gdy próbował wypłacić zarobione pieniądze, jego konto zostało zablokowane, kontakt z kobietą i obsługą serwisu się urwał, a Czech stracił ponad milion złotych i został z długami.

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Serwis denik.cz opisał historię 39-letniego Czecha, który postanowił nauczyć się języka polskiego z użyciem aplikacji Tandem. Umożliwia ona łączenie w pary rodzimych użytkowników języka, którzy podczas konwersacji uczą się wzajemnie w praktyczny sposób.

Mieszkaniec Chomutowa został połączony w parę z użytkowniczką o pseudonimie Nia. Mężczyzna miał się uczyć od niej polskiego, a ona chciała uczyć się czeskiego, gdyż - jak twierdziła - jej siostra wyszła za Czecha. Nia szybko zaczęła jednak wspominać o platformie internetowej, na której szybko można się wzbogacić.

"Była to platforma umożliwiająca ludziom z całego świata prowadzenie handlu. Kupują tam różne towary, które następnie sprzedają z zyskiem. Kobieta twierdziła, że osiąga obecnie 30-procentowy zysk ze sprzedaży, podczas gdy zaczynała od 15 procent" - przekazała serwisowi rzeczniczka policji Miroslava Glogovská.

39-letni Czech chciał nauczyć się polskiego. Stracił majątek

Z początku mężczyzna zachęcany był wyłącznie do obserwowania transakcji dokonywanych przez Nię. Witryna sprawiała wrażenie administrowanej przez profesjonalistów - dostępne były różne wersje językowe, prężnie działał obsługa klienta.

"Była tam możliwość wyboru i zakupu produktów z szerokiego asortymentu, w tym elektroniki, wyposażenia mieszkania, artykułów dziecięcych, żywności i innych" - podała policja.

Zachęcony perspektywą zysków mężczyzna wpłacił pieniądze na platformę i rozpoczął handel. 39-latek szybko powiększał zyski, co zachęciło go do zwiększenia nakładów. Finalnie Czech sięgnął po pożyczki, które także spożytkował do inwestowania na internetowej giełdzie.

Wirtuane zyski, prawdziwe straty i długi. Mężczyzna stracił ponad milion złotych

Po pojawieniu się problemów technicznych mężczyzna zdecydował o zakończeniu sprzedaży. Ogółem zarobił na internetowym handlu 193 tysiące dolarów, a przynajmniej takie informacje wyświetlane były na witrynie. Gdy jednak próbował wypłacić środki, jego konto zostało zablokowane, a kontakt tak z działem obsługi klienta, jak i Nią się urwał.

Ogółem chcący zacząć władać polszczyzną Czech stracił 5,7 mln koron, czyli nieco ponad 1 mln zł. Do spłaty pozostały mu ponadto kredyty, które zaciągnął w bankach.

Źródło: denik.cz





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