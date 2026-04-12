Cząstkowe wyniki wyborów na Węgrzech. Podano rozkład mandatów

Opozycyjna TISZA ma 53,41 proc. głosów i dostałaby 45 mandatów dla listy wyborczej. Partia Viktora Orbana może liczyć na 38,03 proc., co przełożyłoby się na 42 mandatów dla listy.

Na Węgrzech większość miejsc w parlamencie (106) obsadzanych jest jednak systemem JOW-ów (jednomandatowych okręgów wyborczych). W tym zestawieniu Narodowe Biuro Wyborcze podaje, że TISZA dostanie 93 mandaty, a Fidesz 13.

Ugrupowanie Petera Magyara może w sumie dostać 138 miejsc w parlamencie - podano po przeliczeniu 98,53 proc. oddanych głosów. Partia balansuje na granicy większości konstytucyjnej.

Próg wyborczy przekracza także skrajnie prawicowe ugrupowanie Mi Hazank. Formacja dostała 5,87 proc. i może liczyć na sześć mandatów z listy wyborczej.

Wybory na Węgrzech. Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa

"Premier Viktor Orban pogratulował nam zwycięstwa przez telefon" - napisał Magyar na Facebooku. Lider Fideszu niedługo później zabrał głos w swoim sztabie wyborczym, gdzie uznał wyborczą porażkę. Orban zapewnił, że będzie służył Węgrom w opozycji.

Przypomnijmy, Fidesz rządził na Węgrzech od 2010 roku. Za każdym razem zdobywał większość konstytucyjną.

Wcześniej informowano, że frekwencja wyborcza na godz. 18.30 wyniosła rekordowe 77,8 proc.

Zobacz również: Dominik Héjj

Koniec wyborów na Węgrzech. Peter Magyar zabrał głos

Głosowanie w wyborach parlamentarnych Węgrzech skończyło się o godz. 19.

Lider opozycji przyznał po zamknięciu lokali wyborczych, że "jest ostrożnym optymistą". - Dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmieni naszą przyszłość - przyznał.

- Nie chcę wygrywać sondaży, ale chcę wygrywać wybory. Dlatego czekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość - dodał Peter Magyar.

- Mamy nadzieję, że partie rządzące ponownie otrzymają mandat do sprawowania rządów na kolejne cztery lata - powiedział z kolei szef kancelarii premiera Orbana Gergely Gulyas. Podkreślił, że wysoka frekwencja świadczy o wielkiej mobilizacji sympatyków Fideszu.

Orban mobilizuje wyborców. Wielki wiec w ostatnich godzinach kampanii Jakub Krzywiecki INTERIA.PL