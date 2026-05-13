Czasowo zamknięto granicę Słowacji z Ukrainą. Nowy komunikat służb
Słowacja poinformowała w środę o tymczasowym zamknięciu przejść granicznych z Ukrainą. Decyzję, jak przekazywano, podjęto ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej Rosja zaatakowała tereny na zachodzie Ukrainy, niedaleko słowackiego terytorium. Przejście zostało ponownie otwarte około trzech godzin później.
Słowacka Administracja Finansowa (FS), której podlega służba celna, poinformowała w środę o zamknięciu przejść granicznych między Słowacją a Ukrainą.
- Pozostaną one zamknięte do odwołania - przekazał rzecznik FS David Kovacz, dodając, że decyzję, wcieloną w życie o godz. 15, podjęto ze względów bezpieczeństwa. Przejścia zostały ponownie otwarte o godz. 16:47.
- Administracja finansowa zaleca obywatelom, aby sprawdzali aktualne informacje i respektowali polecenia celników oraz policjantów. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco - mówił Kovacz.
Ponad dwie godziny później pojawił się drugi komunikat służb, w którym przekazano informację o ponownym otwarciu przejść granicznych.
"Przejścia graniczne po stronie ukraińskiej zostały na krótko zamknięte, odprawy w obu kierunkach zostały wznowione o godzinie 16:47. Obecnie sytuacja na granicy wschodniej jest spokojna. Funkcjonariusze UHCP kontynuują wykonywanie zadań związanych z obowiązkami służbowymi" - podała słowacka policja.
Dodano, że służby nadal zwracają szczególną uwagę na sytuację i pozostają w stałym kontakcie z innymi państwowymi siłami bezpieczeństwa.
Słowackie media wskazały, powołując się na ukraiński portal informacyjny RBK-Ukraina, że armia rosyjska zaatakowała w środę m.in. miasto Użhorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją, co mogło mieć wpływ na podjętą decyzję.
O zmasowanym ataku Rosjan informowało wcześniej ukraińskie ministerstwo obrony. Za cel obrano głównie infrastrukturę krytyczną, w tym obiekty sektora energetycznego i zbrojeniowego. Wybuchy słychać było między innymi w Kijowie.
Obszar, w który uderzono, objął przede wszystkim środkowo-zachodnią część Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że w atakach zginęło sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
"Od rana pojawiło się co najmniej 800 rosyjskich dronów, atak trwa nadal, a kolejne drony wlatują w przestrzeń powietrzną naszego kraju" - przekazał prezydent Ukrainy za pośrednictwem Telegrama.
Przywódca wskazał przy tym, że po fali nalotów bezzałogowców Ukraina może się spodziewać wystrzelonych w jej stronę rakiet.
W czasie ataków Rosjanie uderzyli również w obiekty kolejowe, uszkadzając pociągi, wagony, składy kolejowe i mosty - podał Reuters, powołując się na informacje przekazane przez jednego z prezydenckich doradców.
Artykuł jest aktualizowany.