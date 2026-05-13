Słowacka Administracja Finansowa (FS), której podlega służba celna, poinformowała w środę o zamknięciu przejść granicznych między Słowacją a Ukrainą.

- Pozostaną one zamknięte do odwołania - przekazał rzecznik FS David Kovacz, dodając, że decyzję, wcieloną w życie o godz. 15, podjęto ze względów bezpieczeństwa. Przejścia zostały ponownie otwarte o godz. 16:47.

- Administracja finansowa zaleca obywatelom, aby sprawdzali aktualne informacje i respektowali polecenia celników oraz policjantów. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco - mówił Kovacz.

Ponad dwie godziny później pojawił się drugi komunikat służb, w którym przekazano informację o ponownym otwarciu przejść granicznych.

"Przejścia graniczne po stronie ukraińskiej zostały na krótko zamknięte, odprawy w obu kierunkach zostały wznowione o godzinie 16:47. Obecnie sytuacja na granicy wschodniej jest spokojna. Funkcjonariusze UHCP kontynuują wykonywanie zadań związanych z obowiązkami służbowymi" - podała słowacka policja.

Dodano, że służby nadal zwracają szczególną uwagę na sytuację i pozostają w stałym kontakcie z innymi państwowymi siłami bezpieczeństwa.

Słowackie media wskazały, powołując się na ukraiński portal informacyjny RBK-Ukraina, że armia rosyjska zaatakowała w środę m.in. miasto Użhorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją, co mogło mieć wpływ na podjętą decyzję.

O zmasowanym ataku Rosjan informowało wcześniej ukraińskie ministerstwo obrony. Za cel obrano głównie infrastrukturę krytyczną, w tym obiekty sektora energetycznego i zbrojeniowego. Wybuchy słychać było między innymi w Kijowie.

Obszar, w który uderzono, objął przede wszystkim środkowo-zachodnią część Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że w atakach zginęło sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

"Od rana pojawiło się co najmniej 800 rosyjskich dronów, atak trwa nadal, a kolejne drony wlatują w przestrzeń powietrzną naszego kraju" - przekazał prezydent Ukrainy za pośrednictwem Telegrama.

Przywódca wskazał przy tym, że po fali nalotów bezzałogowców Ukraina może się spodziewać wystrzelonych w jej stronę rakiet.

W czasie ataków Rosjanie uderzyli również w obiekty kolejowe, uszkadzając pociągi, wagony, składy kolejowe i mosty - podał Reuters, powołując się na informacje przekazane przez jednego z prezydenckich doradców.

