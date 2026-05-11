W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb stwierdził, że Europa powinna samodzielnie rozpocząć negocjacje z Rosją.

Stubb podkreślił konieczność uzgodnień między krajami E5, w tym Polską, a państwami nordyckimi i bałtyckimi w sprawie rozmów z Rosją.

Kreml deklarował gotowość do rozmów z przedstawicielami Europy, zaznaczając, że pierwszy ruch w tej sprawie powinna wykonać strona europejska.

- Jeśli polityka amerykańska wobec Rosji i Ukrainy nie leży w interesie Europy - jak sądzę - to powinniśmy działać bezpośrednio. Tak, nadszedł czas, aby zacząć rozmawiać z Rosją. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Rozmawialiśmy z europejskimi przywódcami, którzy zainicjują kontakt - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera".

Fiński przywódca zauważył, że na razie nie wiadomo, który z europejskich przywódców powinien prowadzić negocjacje z Rosją.

Prezydent Finlandii o wznowieniu kontaktów z Rosją. Wskazał warunek, wymienia Polskę

- Najważniejsze jest, aby wszystko zostało uzgodnione między nami, zwłaszcza między krajami E5 (Europejska Piątka - red.) - Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią i Polską - a krajami nordyckimi i bałtyckimi, które znajdują się na granicy. Czy będzie to specjalny wysłannik, czy grupa przywódców - zobaczymy - podkreślił Stubb.

Prezydent Finlandii dodał również, że jest pesymistycznie nastawiony co do perspektyw zawarcia w tym roku porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją.

Deklaracja UE, reakcja Kremla. Putin postawił warunek

Wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że Unia Europejska ma potencjał do prowadzenia negocjacji z Rosją. Według niego ewentualny ruch w tej sprawie popiera prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Costa zaznaczył, że UE będzie unikać ingerencji w proces negocjacyjny prowadzony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przyznał również, że z Kremla nie nadeszły żadne sygnały wskazujące, że Władimir Putin jest gotowy zasiąść do stołu negocjacyjnego z jakimkolwiek przedstawicielem UE.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział później, że Władimir Putin jest gotowy do prowadzenia negocjacji "z każdym", w tym z Europejczykami. Dodał, że pierwszy krok muszą wykonać rządy europejskie, ponieważ to one zerwały stosunki z Moskwą w 2022 roku po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

