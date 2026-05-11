"Czas rozmawiać z Rosją". Kraj NATO z wezwaniem do Europy, wymienia Polskę

Marta Stępień

Europa powinna rozpocząć niezależne negocjacje z Rosją - uważa prezydent Finlandii Alexander Stubb. Jego zdaniem polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji i Ukrainy "nie reprezentuje europejskiego interesu". Fiński przywódca wskazał, iż konieczne jest uzgodnienie tej sprawy między sojusznikami. Wśród tych krajów wymienił Polskę.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb uważa, że Europa powinna prowadzić negocjacje z Rosją

W skrócie

  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb stwierdził, że Europa powinna samodzielnie rozpocząć negocjacje z Rosją.
  • Stubb podkreślił konieczność uzgodnień między krajami E5, w tym Polską, a państwami nordyckimi i bałtyckimi w sprawie rozmów z Rosją.
  • Kreml deklarował gotowość do rozmów z przedstawicielami Europy, zaznaczając, że pierwszy ruch w tej sprawie powinna wykonać strona europejska.
- Jeśli polityka amerykańska wobec Rosji i Ukrainy nie leży w interesie Europy - jak sądzę - to powinniśmy działać bezpośrednio. Tak, nadszedł czas, aby zacząć rozmawiać z Rosją. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Rozmawialiśmy z europejskimi przywódcami, którzy zainicjują kontakt - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera".

Fiński przywódca zauważył, że na razie nie wiadomo, który z europejskich przywódców powinien prowadzić negocjacje z Rosją.

Prezydent Finlandii o wznowieniu kontaktów z Rosją. Wskazał warunek, wymienia Polskę

- Najważniejsze jest, aby wszystko zostało uzgodnione między nami, zwłaszcza między krajami E5 (Europejska Piątka - red.) - Niemcami, Francją, Włochami, Wielką Brytanią i Polską - a krajami nordyckimi i bałtyckimi, które znajdują się na granicy. Czy będzie to specjalny wysłannik, czy grupa przywódców - zobaczymy - podkreślił Stubb.

Prezydent Finlandii dodał również, że jest pesymistycznie nastawiony co do perspektyw zawarcia w tym roku porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją.

Deklaracja UE, reakcja Kremla. Putin postawił warunek

Wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że Unia Europejska ma potencjał do prowadzenia negocjacji z Rosją. Według niego ewentualny ruch w tej sprawie popiera prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Costa zaznaczył, że UE będzie unikać ingerencji w proces negocjacyjny prowadzony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przyznał również, że z Kremla nie nadeszły żadne sygnały wskazujące, że Władimir Putin jest gotowy zasiąść do stołu negocjacyjnego z jakimkolwiek przedstawicielem UE.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział później, że Władimir Putin jest gotowy do prowadzenia negocjacji "z każdym", w tym z Europejczykami. Dodał, że pierwszy krok muszą wykonać rządy europejskie, ponieważ to one zerwały stosunki z Moskwą w 2022 roku po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

