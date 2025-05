Donald Tusk uczestniczy w obchodach Dnia Wyzwolenia Holandii - święcie upamiętniającym kapitulację wojsk niemieckich w oddalonym ok. 80 kilometrów od Amsterdamu Wageningen - do której doszło 5 maja 1945 r.

Premier wygłosił przemówienie, w którym opowiada o męstwie polskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w walkach - to one doprowadziły do zakończenia okupacji Holandii. Wskazał, że wiele ulic w kraju nosi imiona polskich dowódców i wyraził wdzięczność za pielęgnowanie pamięci o naszych bohaterach.