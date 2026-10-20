W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ponownie apelował o pamięć dla polskich żołnierzy, odnosząc się do wypowiedzi sekretarza wojny USA Pete'a Hegsetha, który nie uwzględnił strat innych niż amerykańskie podczas wojny w Afganistanie.

Włodzimierz Czarzasty wyraził swoje niezadowolenie z braku reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na wypowiedzi Donalda Trumpa i Pete'a Hegsetha dotyczące polskich żołnierzy.

Podczas konferencji marszałek Sejmu skomentował propozycję trójstronnego spotkania Rosji, USA i Chin w sprawie Ukrainy i skrytykował brak udziału w nim przedstawicieli Ukrainy oraz Unii Europejskiej.

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Włodzimierz Czarzasty zwrócił się we wtorek do Pete'a Hegsetha, sekretarza wojny USA. Marszałka Sejmu oburzyło to, że amerykański polityk nie dostrzegł śmierci żołnierzy innych niż amerykańscy podczas wojny w Afganistanie. Marszałek podkreślił, że najpierw w podobny sposób poległych wojskowych z innych krajów zignorował Donald Trump.

- Uwagi pana Hegsetha dotyczą Afganistanu. Przypomnę, że w Afganistanie zginęło 44 polskich żołnierzy. Przypomnę wreszcie, że raz już za pierwszym razem, kiedy nie dostrzegł śmierci polskich żołnierzy i udziału Polski na misjach pan prezydent Trump, zwróciłem na tę sprawę uwagę - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu zwrócił się do Hegsetha. "Upominam się"

- Po raz kolejny upominam się o pamięć dla polskich żołnierzy. Po raz kolejny zwracam się do przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, żeby nie robili takich rzeczy i żeby nie opowiadali słów, które są złe dla rodzin polskich żołnierzy i dla polskiej dumy narodowej - mówił marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty, korzystając z okazji, odniósł się także do braku reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na wspomnianą kwestię.

- Zarówno za pierwszym razem po skandalicznej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, jak i za drugim razem po, moim zdaniem też skandalicznej, wypowiedzi ministra Hegsetha nie słyszałem w tej sprawie protestu ze strony prezydenta RP. Uważam za uwłaczające polskim żołnierzom, że nie jest pan w stanie upomnieć się o ich godność i o godność ludzi, którzy zginęli - ocenił Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty o "drugiej Jałcie"

Podczas wtorkowej konferencji marszałek Sejmu podjął także temat trójstronnego spotkania Rosji, USA i Chin. Propozycję wysunął Kreml, a w poniedziałek przystał na nią Donald Trump, mówiąc dziennikarzom, że chętnie weźmie udział w takim spotkaniu.

- Xi, Putin i Trump mieliby się spotkać i decydować o przyszłości Ukrainy. Robienie spotkania w tym gronie moim zdaniem jest skandalem. Niezaproszenie do tego spotkania przedstawicieli Ukrainy przede wszystkim oraz Unii Europejskiej uważam, że jest skandalem - powiedział Czarzasty.

- Protestuję, żeby to nazywać "drugą Jałtą", bo w Jałcie nie było Hitlera. Był bandytą i mordercą i człowiekiem, który wymordował ludzi, a w tej tak zwanej "drugiej Jałcie" jest zaproszony Putin. Jest więc dosyć znaczna różnica między jedną Jałtą a drugą, potencjalną - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Czarzasty w tej sprawie również skierował słowa do Karola Nawrockiego. - Nie słyszę pana głosu. Niech pan się nie boi, niech pan godnie reprezentuje naród polski w tej sprawie. Niech pan zajmie w tej sprawie stanowisko, bo jak na razie jego brak stawia w niezręcznej sytuacji nas, Polaków - podsumował.



