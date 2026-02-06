W skrócie Demokraci z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA skrytykowali oświadczenie ambasadora USA w Polsce o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym.

Phil Gordon, były doradca wiceprezydent Kamali Harris, ocenił, że decyzja ambasadora nastąpiła po krytycznej wypowiedzi Trumpa o roli sojuszników w Afganistanie.

Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia dla kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, zarzucając mu destabilizowanie instytucji międzynarodowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zerwanie stosunków dyplomatycznych z sojusznikiem z powodu małostkowej i niezasłużonej kampanii Trumpa w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla… w zasadzie tylko potwierdza tezę o jego 'transakcyjności' i 'nastawieniu na siłę'" - napisano na koncie X Demokratów w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA.

Skomentowano w ten sposób ogłoszenie przez ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a zerwania kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Poruszenie wśród amerykańskich polityków

"Jeśli ambasadorowie z innych krajów zrywaliby kontakty z nami z powodu rzekomych zniewag, nie zostałoby nam zbyt wielu kontaktów" - ocenił Phil Gordon, były doradca wiceprezydent USA Kamali Harris.

Polityk zauważył w swoim wpisie na platformie X, że do deklaracji Rose'a doszło tydzień po tym, jak Trump "zdyskredytował służbę polskich żołnierzy w Afganistanie".

"Trudno jest podważyć sojusz tak silny, jak ten między USA i Polską, ale wygląda na to, że ten ambasador jest zdecydowany, by spróbować" - dodał Gordon, który obecnie jest ekspertem w think tanku Brookings Institution.

Sprawa Nobla dla Donalda Trumpa. Czarzasty odmówił poparcia

Czarzasty poinformował w poniedziałek, że nie poprze wniosku o przyznanie Trumpowi pokojowego Nobla. Z inicjatywą taką wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący izraelskiego Knesetu Amir Ochanna, a do Sejmu wpłynęła korespondencja w tej sprawie.

Czarzasty zarzucił Trumpowi destabilizowanie instytucji międzynarodowych poprzez politykę siły i transakcyjne podejście, które - jego zdaniem - narusza zasady i prawo międzynarodowe, np. poprzez instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak Grenlandia.

Wskazał również na kontrowersje, które wywołały słowa Trumpa o rzekomej niewielkiej roli sojuszników w Afganistanie. Chodzi o wypowiedź Trumpa z końca stycznia, gdy prezydent USA stwierdził, że Ameryka nigdy nie potrzebowała pomocy NATO, a wojska Sojuszu podczas misji w Afganistanie trzymały się "trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

Słowa te wywołały oburzenie opinii publicznej w państwach NATO, które wysłały swoje wojska do Afganistanu.

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Marszałek Czarzasty zachował się jak mąż stanu Polsat News