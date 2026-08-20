Jeszcze do niedawna wydawało się, że wsparcie Donalda Trumpa to gwarancja sukcesu podobna do słynnych zdjęć Lecha Wałęsy z kandydatami Solidarności w wyborach z czerwca 1989 r. Wystarczy, że ogłosi, iż wspiera konkretną osobę, a ta w przedbiegach wygrywa wewnątrzpartyjne prawybory i w wielu stanach ma zagwarantowane miejsce w Izbie Reprezentantów czy Senacie.

Tak było jeszcze wiosną tego roku. W ramach zemsty na nielojalnych, jego zdaniem, politykach republikańskich wspierał ich partyjnych kontrkandydatów. W tej wendecie szedł od zwycięstwa do zwycięstwa.

W starciu z wybrańcami Trumpa polegli ubiegający się o reelekcję senatorowie Bill Cassidy z Luizjany i John Cornyn z Teksasu oraz kongresmen Thomas Massie z Kentucky.

Latem ta polityczna machina zaczęła się zacinać. Akurat wtedy, gdy kampania przed jesiennymi wyborami połówkowymi wkroczyła w decydującą fazę.

Czarny sierpień Trumpa

Wyjątkowo bolesne porażki kandydaci Trumpa ponieśli we wtorek w prawyborach w Wyoming i na Florydzie.

W pierwszym stanie poległa Megan Degenfelder, która ubiegała się o partyjną nominację w wyborach gubernatorskich. W tym drugim wyższość kontrkandydatów musieli uznać Catalina Lauf oraz Cory Mills, którzy walczyli o nominację do Izby Reprezentantów.

Trump próbował łagodzić ten prestiżowy cios, odcinając się zwłaszcza od Cory'ego Millsa - polityka, na którym ciążyły poważne oskarżenia o nękanie byłej partnerki, upublicznianie ich intymnych nagrań oraz nieprawidłowości finansowe.

"Powiedziałem kongresmenowi Cory'emu Millsowi z Florydy, mojemu przyjacielowi, żeby wycofał się z wyścigu, ale nie chciał słuchać. Myślał, że może wygrać, więc kto może go winić?" - napisał Trump na swoim koncie w Truth Social i wyraził wsparcie dla Ryana Elijah, który pokonał Millsa.

Nie zmienia to faktu, że porażki jego wybrańców na Florydzie - stanie, w którym mieszka Trump - i bardzo konserwatywnym Wyoming - jednym z ostatnich, gdzie ludzie ciągle dobrze oceniają prezydenta - mogą wskazywać na zmęczenie republikańskiej bazy prezydenturą Trumpa.

Skalę niezadowolenia mogą pokazywać dane, które przywołuje w swojej analizie CNN. Oto we wtorkowych prawyborach Partii Republikańskich w Wyoming i na Florydzie głosowało 300 tys. osób, ale tylko 28 proc. z nich posłuchało sugestii Trumpa.

To niejedyne ciosy, które na niego spadły w sierpniu. Wcześniej w prawyborach do Izby Reprezentantów w Tennessee przegrał Andy Ogles a w Michigan Amir Hassan. Co ciekawe, Hassan przegrał nawet z kandydatem, który zdążył wycofać się z prawyborów. Mike Lindell bezskutecznie ubiegał się zaś o nominację wyborach na gubernatora Minnestoty.

Do tej pory uzbierało się 10 kandydatów wspieranych przez Trumpa, którzy przegrali w tym cyklu prawybory na stanowiska ogólnostanowe i w Kongresie. Sześciu z nich poległo tylko w tym miesiącu.

Donald Trump idzie na rekord

Wspomniane 10 porażek niebezpiecznie zbliża Trumpa do jego własnego rekordu. W 2022 r. przegrało 12 kandydatów, których wtedy wspierał.

Wydaje się, że tegoroczne porażki są dla niego dużo bardziej niebezpieczne i politycznie bolesne.

W 2022 r. był byłym prezydentem i siła jego oddziaływania była mniejsza. Zwłaszcza, że cztery lata temu nie było jeszcze pewne, czy Partia Republikańska na dobre nie odetnie się od Trumpa po wydarzeniach na Kapitolu w styczniu 2021 r.

Co więcej, w 2022 r. połowa wspieranych kandydatów przegrała w Georgii - tam republikański establishment postawił się mu, kiedy Trump rzucał fałszywymi oskarżeniami o sfałszowanie wyborów prezydenckich w 2020 r.

Tym razem geografia ciosów jest dużo szersza. Oprócz wspomnianych stanów kandydaci Trumpa przegrali prawybory gubernatorskie w Iowa, Georgii i Karolinie Południowej.

W ogóle bilans Trumpa w prawyborach gubernatorskich jest wyjątkowo słaby. Przegrało w nich pięć z 12 osób, które wspierał.

A wyścig po funkcję gubernatora w ogólnokrajowej amerykańskiej polityce nie jest bez znaczenia. Pomijając uprawnienia, które mają osoby piastujące to stanowisko, wyniki wyborów są też papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o społeczne poparcie dla partii politycznych i konkretnych polityk, które reprezentują.

Tak liczne odrzucenie kandydatów Trumpa w prawyborach gubernatorskich wskazywałoby na duże niezadowolenie wyborców republikańskich jego prezydenturą i słabnący wpływ, który wywiera na elektorat Partii Republikańskiej.

Plotki o końcu Trumpa mogą być przesadzone

Mimo sierpniowego tsunami podtapiającego prestiż Trumpa, prezydent może się pocieszać, że bilans zwycięstw jego kandydatów jest dodatni.

Konserwatywne media wskazują, powołując się na dane serwisu Ballotpedia, że na 313 kandydatów, którym w ten czy inny sposób udzielił poparcia, w prawyborach wygrało aż 96 proc. z nich.

Jak wiele jeszcze znaczy wsparcie Trumpa i czy trendy wyborcze grają przeciwko jego pozycji, pokażą już wkrótce kolejne prawybory.

25 sierpnia w Karolinie Południowej dojdzie do drugiej tury senackich prawyborów, których walczy siostra zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama, Darline. Ma ona pełne poparcie Trumpa i sam prezydent rusza w teren, by wspierać ją wspierać.

Graham w pierwszej turze musiała jednak uznać wyższość swojego kontrkandydata, a we wtorek, kiedy inni protegowani Trumpa przegrywali swoje prawybory, zaliczyła fatalny występ na prawyborczej debacie.

8 września dojdzie zaś do prawyborów w New Hapshire. Tam prezydent w walce o nominację wspiera Anthony'ego DiLorenzo. Z sondaży wynika, że prawie dwie trzecie wyborców Partii Republikańskiej nie wie, na kogo odda głos, a sam DiLorenzo jest drugi.

Tomasz Walczak



