Senat USA z projektem ustawy. Joe Biden wzywał do jej uchwalenia

"Ponadpartyjne porozumienie Senatu jest wielkim krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego Ameryki za granicą i wewnątrz naszych granic. To jeden z najpotrzebniejszych i najważniejszych projektów legislacyjnych, jakie zgłoszono w Kongresie od lat, by zapewnić przyszłą pomyślność i bezpieczeństwo Ameryki" - przekazał wówczas w oświadczeniu lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer. Do poparcia projektu wezwał też jego republikański odpowiednik, Mitch McConnell. Jak twierdził, "przyszedł czas, by zmusić prezydenta do zaczęcia sprzątania swojego bałaganu" na południowej granicy oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez przeciwników Ameryki.