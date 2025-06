Wiadomo, że sprawcą był 21-latek . Motyw ataku nie jest znany. To były uczeń placówki, w której doszło do strzelaniny. Jak podano, mężczyzna nie ukończył tej szkoły.

Atak na szkołę w austriackim Grazu miał miejsce we wtorek ok. godz. 10. Media informowały, że napastnik miał otworzyć ogień w co najmniej dwóch klasach.