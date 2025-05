Do wyboru potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów - to liczba 89 . Jeśli żaden z kardynałów nie uzyska niezbędnego poparcia, głosy zostają spalone w specjalnym piecu, a z komina unosi się wówczas czarny dym informujący wiernych, że nie wybrano papieża.

Każdego dnia mogą odbyć się cztery głosowania w dwóch sesjach: jednej porannej i jednej popołudniowej. Pierwsza tura zwykle odbywa się ok. godz. 10:30, druga - ok. 12:30, trzecia - ok. 16:30 i czwarta - ok. 18:30.