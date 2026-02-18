Czarne chmury nad Zuckerbergiem. Ruszył przełomowy proces

Maria Kosiarz

Współzałożyciel Facebooka Mark Zuckerberg stanął w środę przed sądem w Kalifornii. Przedsiębiorca będzie zeznaje w przełomowej sprawie, dotyczącej wpływu mediów społecznościowych na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Pozew, któremu bacznie przyglądają się światowe media, atakuje również politykę platform, takich jak YouTube, TikTok czy Instagram.

W Kalifornii ruszył proces przeciwko firmie Meta
W Kalifornii ruszył proces przeciwko firmie MetaPATRICK T. FALLON/AFP/East News123RF/PICSEL

W skrócie

  • Mark Zuckerberg stanął przed sądem w Kalifornii w sprawie dotyczącej wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne młodzieży.
  • Pozew złożony przez 19-latkę K.G.M. dotyczy negatywnych skutków korzystania z Instagrama oraz innych platform, takich jak YouTube, TikTok i Snapchat.
  • Sprawa przyciągnęła uwagę międzynarodowych mediów i zainspirowała niektóre państwa do ograniczania dostępu do social mediów dla osób poniżej 16. roku życia.
Szef Meta Platforms, w skład której wchodzą między innymi Facebook Messenger, Instagram czy WhatsApp, po raz pierwszy wystąpi przed ławą przysięgłych po latach krytyki, skierowanej w zarządzane przez niego firmy.

Oskarżenie wystosowała w stronę miliardera 19-latka znana pod inicjałami K.G.M. Kobieta twierdzi, że już jako dziecko jej zdrowie psychiczne znacząco ucierpiało wskutek korzystania z Instagrama. Uzależnienie od mediów społecznościowych miało doprowadzić u niej do myśli samobójczych i obniżenia samooceny.

Los Angeles. Zuckerberg stanął przed sądem w Kalifornii

Jak podkreślają zagraniczne media, rozprawa w Los Angeles będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko dla powódki, ale i dla tysięcy podobnych pozwów wymierzonych w gigantów na rynku platform społecznościowych.

Oprócz Mety, K.G.M. wspomina w swoim pozwie o negatywnych skutkach korzystania z platformy YouTube. Jak donosi BBC, TikTok i Snapchat, które również zostały wymienione przez kobietę, podpisały porozumienie na krótko przed rozpoczęciem procesu. Jego szczegóły nie zostały jednak upublicznione.

    Prawnicy kobiety oskarżają firmy Zuckerberga o świadome dążenie do uzależniania młodych użytkowników od mediów społecznościowych, mimo że zdają sobie sprawę z tego, jak katastrofalne skutki dla zdrowia psychicznego młodzieży może to wywołać.

    Mark Zuckerberg, który przybył w środę do sądu w Los Angeles, odpowie na pytania, dotyczące sposobu działalności Instagrama i zmian, jakie firma wprowadziła na przestrzeni lat, aby utrzymać zainteresowanie użytkowników. Na agendzie rozprawy ma znaleźć się również polityka całej Mety, w tym model biznesowy oparty na wskaźnikach czasu, jaki nastolatki dziennie spędzają przed ekranem.

    Media społecznościowe szkodzą? W USA ruszył proces

    Proces ma potrwać kilka tygodni. Swoje zeznania złożą w nim między innymi byli pracownicy Mety, krytyczni wobec strategii działań firmy. Prezes YouTube'a Neal Mohan również miał zjawić się na przesłuchaniu, jednak według ustaleń BBC nie jest już wzywany przez sąd.

      Z kolei prezes Instagrama Adam Mosseri, który w zeszłym tygodniu stanął przed ławą przysięgłych, przekonywał, że koncepcja uzależnienia od mediów społecznościowych jest fikcją. Jego zdaniem nawet 16 godzin spędzonych w ciągu dnia na przeglądaniu social mediów nie szkodzi zdrowiu.

      Sprawa K.G.M. i tysięcy innych użytkowników zmotywowała już kilka państw do podjęcia zdecydowanych działań w sprawie ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla młodzieży. Pod koniec 2025 roku zakaz korzystania z social mediów dla dzieci poniżej 16. roku życia wprowadziła Australia. Podobne rozwiązanie rozważają także Wielka Brytania, Francja czy Dania.

      Źródło: BBC, Reuters

