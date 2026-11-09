W skrócie Donald Trump zasugerował w wywiadzie dla programu 60 Minutes, że może nie udzielić oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów w republikańskich prawyborach w 2028 roku.

Prezydent USA przyznał, że nie rozmawiał z wiceprezydentem J.D. Vance'em na temat wsparcia jego kandydatury w przyszłych prawyborach Partii Republikańskiej.

Sondaż The New York Times i Siena College wskazuje, że J.D. Vance jest obecnie faworytem 33 proc. republikańskich wyborców, wyprzedzając m.in. Marco Rubio i Rona DeSantisa.

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W niedawnym wywiadzie dla programu "60 Minutes" Donald Trump, otwiera się w nowym oknie został zapytany o to, czy udzieli poparcia któremuś z kandydatów w republikańskich prawyborach. - Prawdopodobnie nie, choć niekoniecznie - odpowiedział amerykański prezydent.

Jego słowa sugerują, że być może nie zaangażuje się w prawybory Partii Republikańskiej, otwiera się w nowym oknie przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku i nie udzieli nikomu poparcia jako swojemu następcy.

Trump nie udzieli poparcia Vance'owi? "Może lepiej będzie..."

Jak podaje portal "USA Today", od dawna powszechnie zakładano, że Trump jednoznacznie wskaże swojego następcę i udzieli mu oficjalnego poparcia. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz sekretarza stanu Marco Rubio, otwiera się w nowym oknie.

- Mamy świetne zaplecze kadrowe. Jest mnóstwo osób, z którymi łączą mnie znakomite relacje - powiedział w wywiadzie Trump, wymieniając Vance'a oraz "świetnego" Rubio. - Jest też wielu innych, których nazwisk wolałbym nie wymieniać. Mamy kilku znakomitych senatorów. Znam ich wszystkich i bardzo ich lubię - kontynuował.

Mówiąc o republikańskich prawyborach, Trump stwierdził, że "być może się w nie zaangażuje, a być może nie". - Może lepiej będzie, jeśli się nie zaangażuję - powiedział wymijająco.

Co z przyszłością J.D. Vance'a? Niejasne stanowisko Trumpa

Wśród innych potencjalnych republikańskich kandydatów na rok 2028 wymienia się senatora z Teksasu Teda Cruza oraz gubernatora Florydy, otwiera się w nowym oknie Rona DeSantisa - pisze "USA Today", wskazując, że "obaj dali wyraźnie do zrozumienia, że zamierzają włączyć się do wyścigu".

Tymczasem z niedawnego sondażu "The New York Timesa" i Siena College wynika, że 33 proc. republikańskich wyborców wskazuje na Vance'a jako swojego faworyta. Kolejne miejsca zajmują Marco Rubio (23 proc.) oraz Ron DeSantis (3 proc.). Trump, któremu konstytucja zabrania ubiegania się o trzecią kadencję, uzyskał w tym badaniu 8 proc. poparcia.

Kilka dni wcześniej Trump powiedział w rozmowie z "USA Today", że nie rozmawiał z wiceprezydentem na temat poparcia jego kandydatury w prawyborach.

"Przegraliśmy z powodu wojny". Gorzka diagnoza po wyborach połówkowych

Sojusznicy Vance'a twierdzą, że wiceprezydent nie spieszy się z podjęciem decyzji w sprawie kandydowania na urząd prezydenta i prawdopodobnie nie podejmie jej przed przyszłym rokiem - uważa z kolei "The New York Times".

Media zwracają uwagę także na niedawną porażkę republikanów w wyborach połówkowych w USA. Wymieniając przyczyny tej klęski, Vance zwrócił uwagę m.in. na wojnę w Iranie, rozpoczętą na przełomie lutego i marca przez amerykańsko-izraelski atak. "Przegraliśmy z powodu wojny" - napisał w mediach społecznościowych.

W wywiadzie dla "The Wall Street Journal" sam Trump przyznał, że konflikt wpłynął na wynik wyborów w USA. - Iran był jednym z czynników - powiedział, wskazując jednak, że nie żałuje zaatakowania tego kraju i że zrobiłby to ponownie.

Źródło: "USA Today", "The New York Times", "The Wall Street Journal"



