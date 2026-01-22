Czarna seria na hiszpańskiej kolei. Zderzenie pociągu z dźwigiem

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Czarna seria na hiszpańskiej kolei. W czwartek sześć osób zostało rannych po tym, jak pociąg kolei wąskotorowej relacji Kartagena-Los Nietos uderzył w ramię dźwigu opuszczone nad tory. Natomiast do 45 wzrósł bilans ofiar poniedziałkowej katastrofy w Adamuz. We wtorkowym wykolejeniu pod Barceloną zginął ponadto maszynista pociągu, a 37 osób zostało poparzonych.

Po lewej stronie widoczna jest szczegółowa mapa regionu Kartagena w Hiszpanii z oznaczonym punktem lokalizacji, po prawej części znajduje się zniszczony fragment dużej metalowej konstrukcji, prawdopodobnie wrak pojazdu lub maszyny.
Kolejny wypadek na kolei w HiszpaniiGoogle Maps / CRISTINA QUICLERAFP

W skrócie

  • W Kartagenie pociąg wąskotorowy zderzył się z opuszczonym ramieniem dźwigu. Rannych zostało sześć osób.
  • Do 45 wzrósł bilans ofiar katastrofy kolejowej w Adamuz, 123 osoby są ranne.
  • Pod Barceloną wykoleił się pociąg, zginął maszynista, a 37 osób zostało poparzonych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek pociąg wąskotorowej kolei podmiejskiej zderzył się z dźwigiem w pobliżu stacji El Abrevadero w hiszpańskim mieście Kartagena. W trakcie przejazdu ramię dźwigu samochodowego zostało opuszczone nad tory, po czym uderzył w nie przejeżdżający pociąg, wybijając w nim szyby - podał dziennik "El Mundo".

Rannych zostało czterech mężczyzn w wieku 18, 26 i 50 lat oraz dwie kobiety w wieku 62 i 74 lat. Poszkodowanych przewieziono do szpitala w Kartagenie, ich życie nie jest zagrożone - podał dziennik. Ogółem na pokładzie znajdowało się 16 pasażerów.

Zobacz również:

W wypadku kolejowym w Hiszpanii zginęło co najmniej 41 osób
Świat

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Służby wykluczyły jedną z przyczyn

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Kolejny wypadek na hiszpańskiej kolei. Sześć osób rannych w Kartagenie

    Wypadek w Kartagenie to już kolejny w ostatnich dniach na hiszpańskiej kolei.

    W poniedziałek doszło do katastrofy w Adamuz w prowincji Kordoba w Katalonii. Pociąg po wypadnięciu z torów uderzył w wagony innego składu. W czwartek hiszpańskie służby medyczne poinformowały, że bilans ofiar katastrofy wzrósł do 45, natomiast 123 osoby są ranne.

    W środę hiszpański minister transportu Óscar Puente powiedział, że istnieje "niezaprzeczalna możliwość", że do wypadku w Kordobie doszło za sprawą "wady torów".

    Zobacz również:

    Hiszpania. Pociąg podmiejski wykoleił się po zawaleniu muru oporowego na tory w pobliżu Barcelony
    Świat

    Druga katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Mur runął na tory, są ranni

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      "Na miejscu wypadku trwają prace mające na celu usunięcie pociągów i poszukiwanie pozostałych ofiar, śledztwo jest kontynuowane" - przekazała telewizja RTVE.

      Czarna seria trwa. Wypadki na kolei w Hiszpanii

      We wtorek miała miejsce natomiast inna katastrofa kolejowa. Pociąg relacji Sant Sadurni d'Anoia - Gelida wykoleił się w okolicach Barcelony. Na miejscu zginął maszynista, 37 osób zostało poparzonych, w tym pięć poważnie.

      Według Reutera do wykolejenia pod Barceloną doszło w wyniku runięcia na tory muru oporowego. Ten miał osunąć się po tym, jak w Katalonii doszło do szczególnie intensywnych opadów deszczu, przez które władze regionu zdecydowały się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Katalończycy spodziewają się także powodzi.

      Źródła: "El Mundo", RTVE

      Zobacz również:

      Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Ujawniono rozmowę maszynisty
      Świat

      Dwa razy prosił, żeby zatrzymali pociągi. Nagranie z katastrofy w Hiszpanii

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      Polska nie wysłała żołnierzy na Grenlandię. Kosiniak-Kamysz w ''Graffiti'': Dbamy, aby więź transatlantycka nie była nadwątlonaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze