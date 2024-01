Do incydentu doszło w sobotę, jednak dopiero w środę media poinformowały o niebezpiecznym zdarzeniu.

Jak informuje portal ABC News, po godz. 11:00 czasu lokalnego na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie w USA. Boeing 757 obsługiwany przez Delta Air Lines miał lecieć do Bogoty w Kolumbii.

W trakcie kołowania przed pasem startowym od samolotu odpadło przednie koło - dodano. "Ponad 170 pasażerów zostało niezwłocznie ewakuowanych autobusami do terminalu" - przekazała linia lotnicza w oświadczeniu. "Przepraszamy naszych klientów za niedogodności" - dodano.

USA. Samolot stracił koło na lotnisku w Atlancie

Rzecznik linii lotniczych Delta Air Lines poinformował, że samolot wrócił do służby następnego dnia. Z kolei firma producent samolotów Boeing nie odniósł się do sprawy. Podkreślono, że pytania należy kierować do linii lotniczych.