Czarna nota Interpolu. Śledczy proszą o pomoc. "Ktoś coś wie"

Apel wydały Interpol i niemiecka policja. Sprawa sięga 19 maja 2022 roku, kiedy to z Dunaju w pobliżu Grossmehring w Bawarii w Niemczech wyłowiono zwłoki dziecka . Jak podają służby, ciało było zawinięte w folię i obciążone płytą chodnikową .

Nie wiadomo, jak długo chłopiec znajdował się w wodzie. Szacuje się, że w chwili śmierci dziecko miało od pięciu do sześciu lat. Chłopiec miał ok. 110 cm wzrostu, brązowe włosy i ważył 15 kg. Śledczy wskazują także, że dziecko miało grupę krwi 0.

Czarna nota Interpolu

Brak przełomu w śledztwie spowodował, że Interpol zdecydował się na wydanie tzw. czarnej noty. To zawiadomienie, które rozsyła się opinii publicznej, by ta pomogła w identyfikacji zmarłej osoby. BBC informuje, że to pierwszy raz, kiedy Interpol decyduje się na takie rozwiązanie w przypadku dziecka. Czarne zawiadomienia publikowane w ramach kampanii są zwykle rozpowszechniane wyłącznie wewnętrznie, w sieci sił policyjnych Interpolu na całym świecie.