W skrócie W wyniku pożaru cysterny z paliwem w prowincji Giza w Egipcie zginęło co najmniej 30 osób, a 15 odniosło obrażenia wymagające hospitalizacji.

Do tragicznego wypadku doszło w środę, gdy ciężarówka przewożąca produkty ropopochodne przewróciła się i eksplodowała w gęsto zaludnionej części aglomeracji Kairu.

Na miejsce zdarzenia skierowano 39 karetek pogotowia oraz zespoły reagowania kryzysowego Egipskiego Czerwonego Półksiężyca, które wspierają służby ratunkowe.

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Według państwowych mediów do wypadku doszło, gdy ciężarówka przewożąca paliwo przewróciła się na zatłoczonej drodze. Egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej poinformowało wcześniej, że pojazd zjechał z jezdni, rozbił się, a następnie eksplodował.

Pożar wybuchł nad tunelem 10 w dzielnicy Warraq, na terenie Imbaba, w prowincji Giza. Ogień szybko objął pojazd, a nad okolicą zaczęły unosić się gęste kłęby czarnego dymu.

Cysterna z paliwem eksplodowała na drodze. Potężny pożar w pobliżu Kairu

Nagrania wykonane przez przechodniów, których autentyczność potwierdziła agencja AFP, pokazują rozległy pożar i ogromne ilości dymu unoszące się nad miejscem zdarzenia.

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W materiale opublikowanym przez egipską stację informacyjną Al Arabiya widać płomienie pochłaniające pojazdy znajdujące się na drodze w pobliżu Kairu.

Pożar cysterny w Egipcie. Ogień pochłonął samochody znajdujące się w pobliżu Mohammed Salah East News

Eksplozja na drodze w Kairze. Dziesiątki ofiar

Egipskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na miejsce skierowano 39 karetek pogotowia. Według pierwszych danychm co najmniej 30 osób nie zyje, a 15 osób, które odniosły obrażenia, przewieziono do trzech szpitali. Władze zapewniły, że poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna, a służby na bieżąco monitorują sytuację.

W działania zaangażował się również Egipski Czerwony Półksiężyc. Organizacja wysłała na miejsce tragedii oraz do szpitali zespoły reagowania kryzysowego, które miały wesprzeć obronę cywilną, ratowników medycznych i pozostałe służby uczestniczące w akcji.

Ministerstwo Zdrowia i Ludności zaznaczyło, że podana liczba ofiar śmiertelnych jest wstępna. Okoliczności tragedii oraz jej ostateczny bilans pozostają przedmiotem działań egipskich służb.

Źródło: AFP



