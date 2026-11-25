W skrócie
- W wyniku pożaru cysterny z paliwem w prowincji Giza w Egipcie zginęło co najmniej 30 osób, a 15 odniosło obrażenia wymagające hospitalizacji.
- Do tragicznego wypadku doszło w środę, gdy ciężarówka przewożąca produkty ropopochodne przewróciła się i eksplodowała w gęsto zaludnionej części aglomeracji Kairu.
- Na miejsce zdarzenia skierowano 39 karetek pogotowia oraz zespoły reagowania kryzysowego Egipskiego Czerwonego Półksiężyca, które wspierają służby ratunkowe.
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Według państwowych mediów do wypadku doszło, gdy ciężarówka przewożąca paliwo przewróciła się na zatłoczonej drodze. Egipskie Ministerstwo Ropy Naftowej poinformowało wcześniej, że pojazd zjechał z jezdni, rozbił się, a następnie eksplodował.
Pożar wybuchł nad tunelem 10 w dzielnicy Warraq, na terenie Imbaba, w prowincji Giza. Ogień szybko objął pojazd, a nad okolicą zaczęły unosić się gęste kłęby czarnego dymu.
Cysterna z paliwem eksplodowała na drodze. Potężny pożar w pobliżu Kairu
Nagrania wykonane przez przechodniów, których autentyczność potwierdziła agencja AFP, pokazują rozległy pożar i ogromne ilości dymu unoszące się nad miejscem zdarzenia.
W materiale opublikowanym przez egipską stację informacyjną Al Arabiya widać płomienie pochłaniające pojazdy znajdujące się na drodze w pobliżu Kairu.
Eksplozja na drodze w Kairze. Dziesiątki ofiar
Egipskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na miejsce skierowano 39 karetek pogotowia. Według pierwszych danychm co najmniej 30 osób nie zyje, a 15 osób, które odniosły obrażenia, przewieziono do trzech szpitali. Władze zapewniły, że poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna, a służby na bieżąco monitorują sytuację.
W działania zaangażował się również Egipski Czerwony Półksiężyc. Organizacja wysłała na miejsce tragedii oraz do szpitali zespoły reagowania kryzysowego, które miały wesprzeć obronę cywilną, ratowników medycznych i pozostałe służby uczestniczące w akcji.
Ministerstwo Zdrowia i Ludności zaznaczyło, że podana liczba ofiar śmiertelnych jest wstępna. Okoliczności tragedii oraz jej ostateczny bilans pozostają przedmiotem działań egipskich służb.
Źródło: AFP