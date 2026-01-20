W skrócie Cyklon Harry spowodował zniszczenia na Sycylii, Sardynii i w Kalabrii, przynosząc silny wiatr, wysokie fale oraz ulewne deszcze.

Na wyspach doszło do uszkodzeń infrastruktury, zawaleń promenad i murów oraz utrudnień w transporcie, ewakuowano część mieszkańców i turystów.

Polska ambasada we Włoszech wydała ostrzeżenie dla obecnych tam Polaków, wskazując na konieczność ostrożności i stosowania się do poleceń władz.

Cyklon Harry, który uderzył w południe Włoch doprowadził do wielu zniszczeń. Na Sardynii i Sycylii kilkumetrowe fale wdzierały się na plaże i ulice nadmorskich miast. W miejscowości Lipari na Wyspach Liparyjskich doszło do powodzi, gdy morska woda wdarła się do miasta.

W Katanii wiatr zerwał dachy, a także powalił drzewa. Z kolei w miejscowości Marina Piccola na Sardynii sięgające nawet sześciu metrów fale doprowadziły do zawalania się części tamtejszego molo.

Zawaliła się także część promenady w miejscowości Melito Porto Salvo oraz część cmentarza w San Mauro Marchesato w Kalabrii, natomiast w wiosce Mazzeo runął zabytkowy mur obronny.

W Reggio di Calabria skały oderwały się od klifu i uderzyły w przejeżdżający samochód. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. W Santa Teresa di Riva utworzył się natomiast lej krasowy, do którego wpadł samochód. Kierowca został uratowany i trafił do szpitala.

W wielu miejscach zamknięte są szkoły, targowiska i parki. Występują również liczne utrudnienia w transporcie - na części tras nie kursują promy i pociągi, a niektóre drogi są nieprzejezdne. W części nadmorskich miejscowości zarządzono ewakuację mieszkańców i turystów m.in. w kurortach Marzamemi, Capo Mulini czy Santa Maria La Scala na Sycylii.

Cyklon Harry uderzył we Włochy. Ambasada Polski wydała ostrzeżenie

W związku z uderzeniem żywiołu polska ambasada we Włoszech wydała ostrzeżenie do Polaków przebywających przede wszystkim na Sycylii. "Zachowaj maksymalną ostrożność i bezwzględnie stosuj się do poleceń lokalnych władz oraz Obrony Cywilnej. Jeśli nie jest to konieczne unikaj przemieszczania się, zwłaszcza w pobliżu wybrzeża, potoków i terenów zagrożonych zalaniem" - napisano w komunikacie ambasady.

"W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych należy kontaktować się z lokalnymi kryzysowymi centrami operacyjnymi uruchomionymi w wielu gminach. Numery można znaleźć na stronach internetowych danej gminy lub obrony cywilnej w danej miejscowości" - dodano.

Ambasada informuje, że w razie pilnej potrzeby konsultacji konsularnej należy kontaktować się z Konsulem Dyżurnym pod numerem telefonu: +39 335 599 5212.

