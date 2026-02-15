"Cyklon bombowy" w USA. Uderzą burze, tornada i śnieżyce

Gwałtowne burze, powodzie błyskawiczne, tornada i śnieżyce - te słowa dominują w amerykańskich prognozach pogody. To ze względu na kolejne uderzenie zimy w Stanach Zjednoczonych. Synoptycy alarmują, że występujące warunki atmosferyczne znacząco utrudniają podróże w trwający długi weekend. Służby nie wykluczają zakłóceń w ruchu lotniczym i drogowym na terenie całego kraju.

Ostrzeżenia przed tornadami, intensywnymi opadami śniegu oraz powodziami w wielu regionach Stanów Zjednoczonych znacząco utrudniają podróże w przedłużony weekend z okazji Dnia Prezydenta. Synoptycy alarmują o możliwości wystąpienia poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym i drogowym w całym kraju.

Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) północna Kalifornia, w tym rejony pasma Sierra Nevada, została objęta ostrzeżeniami przed silną burzą śnieżną.

Pogoda. W USA wydano alerty przed burzami śnieżnymi

Prognozy przewidują opady do 2,4 metra śniegu w wyższych partiach gór oraz porywy wiatru osiągające około 89 km/h. W miejscowościach położonych na wysokości od 914 do 1219 metrów spodziewane jest od 30 do 60 centymetrów białego puchu.

- Największe opady odnotujemy w trudno dostępnych miejscach, ale intensywny śnieg pojawi się także w zamieszkanych obszarach - powiedział meteorolog Dakari Anderson z biura NWS w Sacramento w rozmowie z Associated Press.

    Ekspert dodał, że od soboty do niedzielnego poranka utrzyma się "najlepsze okno pogodowe na podróż" przed nadejściem głównej fali uderzeniowej. Władze ostrzegają przed możliwymi zamknięciami dróg i drastycznym ograniczeniem widoczności, zalecając mieszkańcom przygotowanie się na kilkudniowe utrudnienia.

    Uderzenie zimy w USA. Eksperci ostrzegają przed "cyklonem bombowym"

    Jednocześnie na wschodnim wybrzeżu synoptycy monitorują rozwój głębokiego niżu, który może przekształcić się w tzw. cyklon bombowy.

    - Jesteśmy dość pewni, że wzdłuż wschodniego wybrzeża rozwinie się silny układ niskiego ciśnienia, który przyniesie porywisty wiatr - zauważył Frank Pereira z Centrum Prognozowania Pogody (WPC), cytowany przez "New York Times".

    David Roth z tej samej instytucji ocenił, że "to układ sprzyjający gwałtownej intensyfikacji".

    Prognozy wskazują na możliwość obfitych opadów śniegu w południowo-wschodniej Nowej Anglii oraz w rejonie Nowego Jorku, a także wystąpienie silnego wiatru i podtopień na wybrzeżu.

    Prognoza pogody. Możliwe gwałtowne burze i tornada w USA

    Temperatury w wielu stanach wschodnich utrzymują się znacznie poniżej normy, lokalnie spadając do około -10 stopni Celsjusza.

    W Teksasie, w tym w rejonie Houston oraz w hrabstwach Brazoria, Harris i Galveston, obowiązywały ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i tornadami.

    NWS informuje również o zagrożeniu ulewami i powodziami błyskawicznymi w południowych i centralnych stanach. Synoptycy podkreślają, że nawet niewielka zmiana trajektorii systemów pogodowych może znacząco wpłynąć na ostateczną skalę opadów i paraliż komunikacyjny w świąteczny weekend.

