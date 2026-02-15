W skrócie W Stanach Zjednoczonych w związku z uderzeniem zimy wydano ostrzeżenia przed tornadami, intensywnymi opadami śniegu i powodziami błyskawicznymi, co utrudnia podróże w przedłużony weekend z okazji Dnia Prezydenta.

Krajowa Służba Pogodowa alarmuje o burzy śnieżnej w północnej Kalifornii i prognozuje znaczne opady śniegu oraz porywy wiatru. Władze ostrzegają przed możliwymi zamknięciami dróg i ograniczeniem widoczności.

Na wschodnim wybrzeżu USA synoptycy monitorują rozwój cyklonu bombowego, spodziewany jest silny wiatr, obfite opady śniegu i podtopienia, a lokalnie temperatury spadają poniżej normy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ostrzeżenia przed tornadami, intensywnymi opadami śniegu oraz powodziami w wielu regionach Stanów Zjednoczonych znacząco utrudniają podróże w przedłużony weekend z okazji Dnia Prezydenta. Synoptycy alarmują o możliwości wystąpienia poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym i drogowym w całym kraju.

Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) północna Kalifornia, w tym rejony pasma Sierra Nevada, została objęta ostrzeżeniami przed silną burzą śnieżną.

Pogoda. W USA wydano alerty przed burzami śnieżnymi

Prognozy przewidują opady do 2,4 metra śniegu w wyższych partiach gór oraz porywy wiatru osiągające około 89 km/h. W miejscowościach położonych na wysokości od 914 do 1219 metrów spodziewane jest od 30 do 60 centymetrów białego puchu.

- Największe opady odnotujemy w trudno dostępnych miejscach, ale intensywny śnieg pojawi się także w zamieszkanych obszarach - powiedział meteorolog Dakari Anderson z biura NWS w Sacramento w rozmowie z Associated Press.

Ekspert dodał, że od soboty do niedzielnego poranka utrzyma się "najlepsze okno pogodowe na podróż" przed nadejściem głównej fali uderzeniowej. Władze ostrzegają przed możliwymi zamknięciami dróg i drastycznym ograniczeniem widoczności, zalecając mieszkańcom przygotowanie się na kilkudniowe utrudnienia.

Uderzenie zimy w USA. Eksperci ostrzegają przed "cyklonem bombowym"

Jednocześnie na wschodnim wybrzeżu synoptycy monitorują rozwój głębokiego niżu, który może przekształcić się w tzw. cyklon bombowy.

- Jesteśmy dość pewni, że wzdłuż wschodniego wybrzeża rozwinie się silny układ niskiego ciśnienia, który przyniesie porywisty wiatr - zauważył Frank Pereira z Centrum Prognozowania Pogody (WPC), cytowany przez "New York Times".

David Roth z tej samej instytucji ocenił, że "to układ sprzyjający gwałtownej intensyfikacji".

Prognozy wskazują na możliwość obfitych opadów śniegu w południowo-wschodniej Nowej Anglii oraz w rejonie Nowego Jorku, a także wystąpienie silnego wiatru i podtopień na wybrzeżu.

Prognoza pogody. Możliwe gwałtowne burze i tornada w USA

Temperatury w wielu stanach wschodnich utrzymują się znacznie poniżej normy, lokalnie spadając do około -10 stopni Celsjusza.

W Teksasie, w tym w rejonie Houston oraz w hrabstwach Brazoria, Harris i Galveston, obowiązywały ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i tornadami.

NWS informuje również o zagrożeniu ulewami i powodziami błyskawicznymi w południowych i centralnych stanach. Synoptycy podkreślają, że nawet niewielka zmiana trajektorii systemów pogodowych może znacząco wpłynąć na ostateczną skalę opadów i paraliż komunikacyjny w świąteczny weekend.

"Trudno dyskutować z głupotą". Mocne słowa Czarzastego w Polsat News Polsat News Polsat News