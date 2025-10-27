Cyberatak na szwedzkiego dostawcę energii. Hakerzy mają powiązania z Rosją
Szwedzki państwowy operator sieci elektroenergetycznych Svenska Kraftnaet padł ofiarą cyberataku. Tamtejsza gazeta przekazała, że do ataku przyznali się hakerzy z grupy Everest, którzy zażądali okupu. Media donoszą, że ta sama grupa wcześniej powiązana była z rosyjskimi przestępcami.
W skrócie
- Operator szwedzkiej sieci energetycznej Svenska Kraftnaet padł ofiarą cyberataku grupy Everest, która zdobyła 280 GB danych i żąda okupu.
- Spółka analizuje zakres wycieku danych i powiadomiła odpowiednie służby, w tym policję i MSB.
- Hakerzy z grupy Everest byli wcześniej powiązani z rosyjskimi cyberprzestępcami i odpowiadają za wcześniejsze ataki na europejskie lotniska.
Jak przekazał w niedzielę rzecznik spółki Cem Goecgoeren, trwa analiza, jakie informacje wyciekły oraz w jaki sposób incydent może wpłynąć na działalność operatora. O sprawie poinformowano policję oraz Urząd ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB).
Według gazety "Expressen" do przejęcia 280 GB danych z systemu Svenska Kraftnaet przyznali się w sobotę hakerzy z grupy Everest, którzy zażądali zapłaty za nieujawnianie informacji.
Szwecja. Operator sieci elektroenergetycznych padł ofiarą hakerów. Media o powiązaniach z Rosją
Szwedzkie media przypominają, że ta sama grupa wcześniej powiązana była z rosyjskimi przestępcami i wzięła odpowiedzialność m.in. za sparaliżowanie we wrześniu systemów odpraw na kilku lotniskach w Europie.
Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego Karl Emil Nikka wyraził nadzieję, że hakerom "zależy tylko na pieniądzach". - Rada jest zawsze ta sama, nie płaćcie - podkreślił.
Wicepremier Szwecji i minister ds. energii Ebba Busch poinformowała na platformie X, że bada sprawę i jest w kontakcie z odpowiednimi organami.
"Svenska Kraftnaet padło ofiarą włamania do systemu komputerowego. Obecnie trwają prace mające na celu ocenę zakresu włamania. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z organami ścigania" - przekazała Busch.