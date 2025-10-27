W skrócie Operator szwedzkiej sieci energetycznej Svenska Kraftnaet padł ofiarą cyberataku grupy Everest, która zdobyła 280 GB danych i żąda okupu.

Spółka analizuje zakres wycieku danych i powiadomiła odpowiednie służby, w tym policję i MSB.

Hakerzy z grupy Everest byli wcześniej powiązani z rosyjskimi cyberprzestępcami i odpowiadają za wcześniejsze ataki na europejskie lotniska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazał w niedzielę rzecznik spółki Cem Goecgoeren, trwa analiza, jakie informacje wyciekły oraz w jaki sposób incydent może wpłynąć na działalność operatora. O sprawie poinformowano policję oraz Urząd ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB).

Według gazety "Expressen" do przejęcia 280 GB danych z systemu Svenska Kraftnaet przyznali się w sobotę hakerzy z grupy Everest, którzy zażądali zapłaty za nieujawnianie informacji.

Szwecja. Operator sieci elektroenergetycznych padł ofiarą hakerów. Media o powiązaniach z Rosją

Szwedzkie media przypominają, że ta sama grupa wcześniej powiązana była z rosyjskimi przestępcami i wzięła odpowiedzialność m.in. za sparaliżowanie we wrześniu systemów odpraw na kilku lotniskach w Europie.

Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego Karl Emil Nikka wyraził nadzieję, że hakerom "zależy tylko na pieniądzach". - Rada jest zawsze ta sama, nie płaćcie - podkreślił.

Wicepremier Szwecji i minister ds. energii Ebba Busch poinformowała na platformie X, że bada sprawę i jest w kontakcie z odpowiednimi organami.

"Svenska Kraftnaet padło ofiarą włamania do systemu komputerowego. Obecnie trwają prace mające na celu ocenę zakresu włamania. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z organami ścigania" - przekazała Busch.

"Polityczny WF": Ściema, a nie prawdziwa walka? PSL kontra dwukadencyjność INTERIA.PL