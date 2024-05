W połowie maja portal 444.hu opublikował dokumenty potwierdzające, że w 2022 roku doszło do zakrojonego na szeroką skalę ataku rosyjskich hakerów na system informatyczny węgier skiego MSZ . Rząd Viktora Orbana zaprzeczał wówczas, że taki atak miał miejsce. Z opublikowanych ostatnio dokumentów wynika jednak, że resort spraw zagranicznych miał o nich wiedzę.

Rosyjski cyberatak na Węgry. "Niepokojący brak reakcji"

- Włamanie do systemu informatycznego węgierskiego resortu spraw zagranicznych nie jest samo w sobie zjawiskiem wyjątkowym - twierdzi Buda. Bardziej niepokojący jest, według niego, brak reakcji rządu Orbana .

- W przypadku cyberataku priorytetem jest odstraszanie . Istotą odstraszania jest właśnie sprawienie, by strona atakująca poczuła, że zauważyliśmy, co zrobiła, i że musimy wyznaczyć czerwoną linię - twierdzi analityk.

Choć nie wiadomo, do jakich dokładnie informacji mieli dostęp Rosjanie, to według Budy ewentualne pozyskanie danych osobowych czy finansowych może następnie zostać wykorzystane do rekrutacji agentów.