W skrócie W nocy z czwartku na piątek dokonano cyberataku na strony Instytutu Pileckiego, gdzie opublikowano materiały o charakterze rosyjskiej propagandy i dezinformacji, skierowane również przeciw polskiej historii.

Instytut poinformował, że dzięki szybkim działaniom zespołu IT udało się wyłączyć zaatakowane strony i zabezpieczyć zasoby. Obecnie trwa przegląd zabezpieczeń i prace nad przywróceniem dostępności witryn.

Instytut współpracuje z CSIRT NASK oraz powiadomił o incydencie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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Jak poinformował Instytut w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej, cyberatak został wymierzony w stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz witryny jego oddziałów w Berlinie i Augustowie

Na zaatakowanych stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. "Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie" - napisano w komunikacie.

Instytut Pileckiego ofiarą cyberataku. Zasoby są bezpieczne

Instytut poinformował, że dzięki reakcji zespołu informatyków (IT) zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. "Sytuacja jest opanowana, zasoby są bezpieczne" - podano.

Obecnie trwa szczegółowy przegląd zabezpieczeń wszystkich stron Instytutu. Zapowiedział on, że będzie się starał przywrócić ich dostępność "tak szybko, jak to tylko w możliwe".

Instytut pozostaje w kontakcie z CSIRT NASK, czyli Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego NASK. O incydencie powiadomiono także Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Instytut Pileckiego od lat aktywnie przeciwdziała dezinformacji, bada totalitaryzmy XX wieku i współpracuje z ukraińskimi archiwami i instytucjami" - podkreślono.

"Z tej misji Instytut nie zamierza rezygnować, bez względu na presję i agresję, jakich doświadcza" - zaznaczono w komunikacie.



