Cyberatak na europejskie lotniska. Aresztowano podejrzanego

Brytyjskie służby aresztowały 40-letniego mężczyznę, który może mieć związek z cyberatakiem, który spowodował kilkudniowe utrudnienia na kilku europejskich lotniskach - informuje BBC.

W skrócie

  • Brytyjskie służby aresztowały 40-letniego mężczyznę w związku z głośnym cyberatakiem na europejskie lotniska.
  • Cyberatak sparaliżował systemy odprawy na lotniskach w Brukseli, Berlinie i Londynie, powodując odwołania i opóźnienia lotów.
  • Polskie lotniska nie ucierpiały, a minister cyfryzacji zapewnił o gotowości do odpierania zagrożeń.
Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) poinformowała o aresztowaniu 40-letniego mężczyzny w ramach śledztwa ws. cyberataku, który kilka dni temu sparaliżował europejskie lotniska.

Do zatrzymania doszło w hrabstwie West Sussex w południowo-wschodniej Anglii.

    Jak wyjaśniono, 40-latek został aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstw na podstawie ustawy o nadużyciach komputerowych i zwolniony warunkowo za kaucją.

    - Chociaż to aresztowanie jest pozytywnym krokiem, śledztwo w sprawie tego incydentu jest na wczesnym etapie i nadal trwa - powiedział Paul Foster, szef krajowej jednostki ds. cyberprzestępczości w NCA.

    Cyberatak na europejskie lotniska. Odwołane i opóźnione loty

    Do cyberataku na systemy obsługujące odprawy pasażerów doszło w piątek 19 września.

    Atak dotknął systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace. Sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie.

    Cyberatak Spowodował zakłócenia pracy na kilku europejskich lotniskach m.in. w Brukseli, Berlinie i Londynie.

      W efekcie odwołano część lotów, a wiele miało opóźnienia.

      W poniedziałek Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) poinformowała, że zakłócenia w funkcjonowaniu systemów automatycznej odprawy pasażerów na kilku lotniskach w Europie spowodowane były cyberatakiem z użyciem oprogramowania typu ransomware.

      Jest to rodzaj złośliwego oprogramowania, które szyfruje pliki lub blokuje dostęp do systemu komputerowego.

      Minister cyfryzacji uspokaja. "Jesteśmy w stanie odpowiedzieć"

      Chociaż polskie lotniska nie padły ofiarą cyberataku, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że "mamy zdolności skutecznego ich odpierania".

      - Jeżeli Polska stałaby się celem ataku, który skutecznie doprowadziłby do przesilenia infrastruktury krytycznej, która wpłynęłaby na każdego obywatela, to my jesteśmy w stanie odpowiedzieć tym samym - zaznaczył szef resortu cyfryzacji w TVN24.

        Jak wyjaśnił, przesilenie infrastruktury krytycznej oznacza np. sytuację, gdyby w Polsce został wyłączony prąd.

        Dodał, że Polska ma zasoby, które pozwalają na odparcie i ewentualny kontratak. - My nie będziemy zaczynali, my nie będziemy prowokowali. Ale oświadczam, że mamy zdolności - podkreślił minister.

