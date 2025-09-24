Cyberatak na europejskie lotniska. Aresztowano podejrzanego

Cyberatak na europejskie lotniska. Służby aresztowały podejrzanego
Brytyjskie służby aresztowały 40-letniego mężczyznę, który może mieć związek z cyberatakiem, który spowodował kilkudniowe utrudnienia na kilku europejskich lotniskach - informuje BBC.
Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) poinformowała o aresztowaniu 40-letniego mężczyzny w ramach śledztwa ws. cyberataku, który kilka dni temu sparaliżował europejskie lotniska.
Do zatrzymania doszło w hrabstwie West Sussex w południowo-wschodniej Anglii.
Jak wyjaśniono, 40-latek został aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstw na podstawie ustawy o nadużyciach komputerowych i zwolniony warunkowo za kaucją.
- Chociaż to aresztowanie jest pozytywnym krokiem, śledztwo w sprawie tego incydentu jest na wczesnym etapie i nadal trwa - powiedział Paul Foster, szef krajowej jednostki ds. cyberprzestępczości w NCA.
Cyberatak na europejskie lotniska. Odwołane i opóźnione loty
Do cyberataku na systemy obsługujące odprawy pasażerów doszło w piątek 19 września.
Atak dotknął systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace. Sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie.
Cyberatak Spowodował zakłócenia pracy na kilku europejskich lotniskach m.in. w Brukseli, Berlinie i Londynie.
W efekcie odwołano część lotów, a wiele miało opóźnienia.
W poniedziałek Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) poinformowała, że zakłócenia w funkcjonowaniu systemów automatycznej odprawy pasażerów na kilku lotniskach w Europie spowodowane były cyberatakiem z użyciem oprogramowania typu ransomware.
Jest to rodzaj złośliwego oprogramowania, które szyfruje pliki lub blokuje dostęp do systemu komputerowego.
Minister cyfryzacji uspokaja. "Jesteśmy w stanie odpowiedzieć"
Chociaż polskie lotniska nie padły ofiarą cyberataku, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że "mamy zdolności skutecznego ich odpierania".
- Jeżeli Polska stałaby się celem ataku, który skutecznie doprowadziłby do przesilenia infrastruktury krytycznej, która wpłynęłaby na każdego obywatela, to my jesteśmy w stanie odpowiedzieć tym samym - zaznaczył szef resortu cyfryzacji w TVN24.
Jak wyjaśnił, przesilenie infrastruktury krytycznej oznacza np. sytuację, gdyby w Polsce został wyłączony prąd.
Dodał, że Polska ma zasoby, które pozwalają na odparcie i ewentualny kontratak. - My nie będziemy zaczynali, my nie będziemy prowokowali. Ale oświadczam, że mamy zdolności - podkreślił minister.