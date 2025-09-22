Cyberatak na europejskich lotniskach. Władze wskazują przyczynę

Jakub Krzywiecki

Piątkowe zakłócenia w funkcjonowaniu systemów odprawy na europejskich lotniskach były spowodowane cyberatakiem z użyciem oprogramowania ransomware - przekazała Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa. Sprawcy pozostają nieznani.

Do utrudnień doszło także na londyńskich lotniskach (Na zdjęciu port Londyn-Heathrow)
  • Europejskie lotniska doświadczyły poważnych zakłóceń w systemach odprawy z powodu cyberataku typu ransomware.
  • Atak objął automatyczne systemy odpraw na lotniskach w Brukseli, Berlinie i Londynie, prowadząc do odwołań i opóźnień lotów.
  • Sprawcy ataku pozostają nieznani, a za incydent mogą odpowiadać hakerzy, grupy przestępcze lub państwa.
"Możemy potwierdzić, że był to cyberatak typu ransomware" - potwierdziła agencja ENISA w wiadomości przesłanej Polskiej Agencji Prasowej.

Do cyberataku doszło w piątek. Spowodował on utrudnienia w automatycznych odprawach pasażerów na kilku europejskich lotniskach. ENISA nie podała szczegółów dotyczących skali zakłóceń ani samego ataku.

Atak ransomware to rodzaj cyberataku, w którym złośliwe oprogramowanie blokuje dostęp do systemu komputerowego lub szyfruje znajdujące się w nim dane. Następnie cyberprzestępcy żądają okupu (z ang. ransom) za odblokowanie dostępu.

Cyberatak na systemy obsługujące odprawy pasażerów spowodował zakłócenia pracy lotnisk w Brukseli, Berlinie i Londynie. Część lotów odwołano, wiele miało opóźnienia.

Atak na europejskiej porty lotnicze. Kilka hipotez

Atak dotknął systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace. Sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie.

Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Eksperci twierdzą, że mogą to być zarówno hakerzy, jak i organizacje przestępcze czy podmioty państwowe - podał portal CBS.

