W skrócie Dwaj południowokoreańscy żołnierze zginęli w katastrofie śmigłowca AH-1S Cobra 15 podczas szkolenia wojskowego.

Wszystkie loty śmigłowców AH-1S zostały zawieszone, powołano komisję do zbadania przyczyn wypadku.

Śmigłowiec AH-1S miał już wcześniej incydenty techniczne, w tym poważną awarię w 2018 roku.

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło krótko po godz. 11 w poniedziałek, w położonym na północy kraju hrabstwie Gapyeong. Miał on miejsce w czasie szkolenia z procedur awaryjnych.

W trakcie ćwiczeń uczono się m.in. awaryjnego lądowania bez wyłączania silnika w nietypowych warunkach. W działaniach wykorzystywany był śmigłowiec AH-1S Cobra 15 należący do 15. Grupy Lotniczej Armii Korei Południowej.

Korea Południowa. Katastrofa podczas szkolenia wojskowego, są ofiary

W trakcie odbywających się ćwiczeń helikopter z dwoma chorążymi na pokładzie nieoczekiwanie runął na ziemię. Wojskowi zostali wydobyci z wraku - u obu stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Żołnierze przewiezieni zostali do szpitala.

Niestety, ich życia nie udało się uratować. Obaj zmarli na skutek odniesionych obrażeń. Władze poinformowały, że powołają komisję śledczą, która ustali przyczyny katastrofy helikoptera.

Północne Dowództwo Pożarów i Katastrof w Gyeonggi poinformowało, że w akcji ratowniczej wzięły udział 43 osoby, wykorzystano też 16 jednostek sprzętu.

Korea Południowa. Śmigłowiec runął na ziemię, maszyna już w przeszłości sprawiała problemy

O incydencie poinformowany został południowokoreański minister obrony Ahn Gyu-back, który wezwał do niezwłocznego przeprowadzenia działań kontrolnych. Wszystkie zaplanowane loty śmigłowców AH-1S zostały anulowane.

Należy zaznaczyć, że już w sierpniu 2018 roku doszło do wypadku z udziałem helikoptera tego modelu. Podczas szkolenia na lotnisku Yongin awarii uległo śmigło, co doprowadziło do konieczności natychmiastowego lądowania awaryjnego. Przyczyną miało być uszkodzenie pasa połączonego z głównym wirnikiem. Loty AH-1S wznowiono w kwietniu 2019 roku.

AH-1S Cobra to wyposażony w dwa silniki śmigłowiec szturmowy, osiągający prędkość 350 km/h. Jest długi na 16,2 m i wysoki na 4,1 m. Za jego produkcję odpowiada amerykańska spółka Bell Helicopter.

Źródła: Yonhap, "The Chosun", "The Korea Herald"

