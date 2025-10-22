Ćwiczenia Rosji na krańcach Europy. Wystrzelą rakiety balistyczne

Dawid Szczyrbowski

Rosja rozpoczęła ćwiczenia "Grom" na Morzu Barentsa na północy Europy. Rakiety balistyczne zostaną wystrzelone zaledwie kilkaset kilometrów od granicy z Finlandią - ostrzega dziennik "Iltalehti". Działania Moskwy mają charakter rutynowy, ale budzą niepokój w związku z agresywną polityką Kremla.

Rosyjskie ćwiczenia na krańcach Europy, na Morzu Barentsa. Moskwa wydała ostrzeżenie na lotnictwa cywilnego. Zdj. ilustracyjne
Rosyjskie ćwiczenia na krańcach Europy, na Morzu Barentsa. Moskwa wydała ostrzeżenie na lotnictwa cywilnego. Zdj. ilustracyjneAFP/PO1 ACE RHEA/Agencja Forum/Planet Obsrvermateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja zapowiedziała ćwiczenia wojskowe "Grom" obejmujące wystrzelenie rakiet balistycznych w rejonie Morza Barentsa, Kamczatki i Arktyki.
  • Rosja wydała ostrzeżenie dla cywilnego ruchu lotniczego, a ćwiczenia odbywają się w pobliżu granicy z Finlandią, wzbudzając niepokój skandynawskich mediów.
  • Równolegle NATO przeprowadza własne morskie ćwiczenia odstraszania nuklearnego z udziałem jednostek Szwecji i Norwegii.
Rosja wydała ostrzeżenie dla cywilnego ruchu lotniczego przed ćwiczeniami "Grom". Działania odbywają się od poniedziałku do piątku oraz we wtorek w przyszłym tygodniu na północy Europy i Azji.

Chodzi o rejon Morza Barensta, ale również: Morza Wschodniosyberyjskiego, Kamczatki i Oceanu Arktycznego.

Skandynawskie media alarmują. Chodzi o rosyjskie ćwiczenia na krańcach Europy

Gazeta "The Barents Observer" poinformowała, że wkrótce dojdzie do wystrzelenia dwóch rosyjskich rakiet balistycznych z okrętu pływającego na Morzu Barensta. Wodowanie zaplanowano aż 5,5 tys. kilometrów dalej, na poligonie Kura na Półwyspie Kamczackim.

Jedno z miejsc startowych znajduje się u wybrzeży Murmańska. W związku z tym dziennik "Iltalehti" zaalarmował, że "rakiety nuklearne zostaną wystrzelone 200 kilometrów od granicy z Finlandią".

    Ćwiczenia Rosji na krańcach Europy i Azji są rutynowym, corocznym działaniem. "Ich przeprowadzenie samo w sobie nie wiąże się ze wzrostem napięć na linii Moskwa-Zachód" - pisze "The Barents Observer". Ruch ten jednak budzi niepokój w związku z agresywną polityką Kremla i nieustannymi atakami na terytorium Ukrainy.

    Rosyjska Flota Północna posiada na Morzu Barentsa dwa okręty podwodne przystosowane do przenoszenia pocisków balistycznych. Rakiety mogą być wystrzeliwane również z bombowców strategicznych oraz kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim.

    Ćwiczenia morskie państw NATO. Chodzi o "odstraszanie nuklearne"

    Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął w październiku morskie ćwiczenia nuklearne pod kryptonimem Steadfast Noon. W operacji biorą udział m.in. jednostki szwedzkie i norweskie.

    "Aby odstraszanie nuklearne NATO było wiarygodne, musi być ćwiczone. Uczestniczymy w tych ćwiczeniach, ponieważ wierzymy, że ważne jest, aby przyczyniać się do jedności sojuszników i spójnej komunikacji w obliczu zagrożenia ze strony potencjalnych przeciwników" - przekazał w komunikacie prasowym minister obrony Norwegii Tore Onshuus Sandvik.

    Źródło: "The Barents Observer", "Iltalehti"

