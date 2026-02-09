W dniach od 29 stycznia do 4 lutego na terenie Rumunii odbyły się wspólne manewry wojskowe jednostek pancernych gospodarzy oraz armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniach taktycznych, koncentrujących się na dowodzeniu oraz strzelaniu ostrą amunicją w warunkach dziennych i nocnych, udział wzięły m.in. rumuńskie czołgi TR-85M1 Bizonul oraz amerykańskie jednostki M1A2 SEPv2 Abrams.

Mimo wysokiej sprawności operacyjnej obu formacji, obserwatorzy zwracają uwagę na istotne braki w sposobie prowadzenia szkoleń.

Oficerowie NATO bez doświadczenia w walce z dronami

Eksperci ukraińskiego portalu wojskowo-analitycznego Defense Express poddali krytyce formę przeprowadzonych manewrów. Jak zauważyli, ćwiczenia w dużej mierze pomijają technologiczne realia współczesnych starć bojowych.

Najpoważniejszym zarzutem jest całkowity brak zastosowania systemów ochrony przeciwdronowej na wykorzystywanych czołgach.

Doświadczenia z frontu w Ukrainie dowodzą, że bez odpowiedniego zabezpieczenia przed tanimi i powszechnymi dronami kamikadze oraz amunicją krążącą, nawet najbardziej zaawansowane jednostki pancerne, jak Abrams, mają ograniczone szanse na przetrwanie.

Ignorowanie tej sprawy podczas ćwiczeń NATO może sugerować, że procedury w Sojuszu wciąż opierają się na doktrynach z ubiegłego stulecia - czytamy.

NATO. Rozbieżności w ocenie skuteczności dronów

W strukturach armii USA nadal istnieje podział dotyczący znaczenia systemów bezzałogowych. Część personelu wojskowego wyraża przekonanie, że amerykańskie siły zbrojne w przypadku pełnoskalowego konfliktu z mocarstwami takimi jak Rosja czy Chiny mogłyby obyć się bez masowego użycia dronów.

Według części amerykańskich strategów dominacja bezzałogowców w wojnie w Ukrainie wynika przede wszystkim z niedoborów tradycyjnej artylerii u obu stron konfliktu, a nie z rewolucyjnej skuteczności samej technologii.

Istnieje również duża grupa analityków, która na sprawę patrzy zupełnie inaczej. Wskazują oni na drony jako kluczowy element zmieniający zasady prowadzenia operacji lądowych.

Ich zdaniem również należy wyrażać poważne wątpliwości co do obecnej, faktycznej zdolności NATO do odstraszania potencjalnego przeciwnika, jeśli programy szkoleniowe nie zostaną pilnie zaktualizowane.

