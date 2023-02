Akcja, jak podkreślono, nie należała do najłatwiejszych, ze względu na fale, które unosiły mężczyzn to w górę, to w dół. Ostatecznie jednak udało się ich uratować, a następnie przetransportować do szpitala na badania.



Czytaj też: Rewolucyjne zmiany w dopłatach do ogrzewania. Chodzi o mieszkania w blokach