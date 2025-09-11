Połowa września to szczyt sezonu huraganu na Atlantyku. W prognozach powinny się pojawiać dane na temat tworzących się groźnych żywiołów, jednak sytuacja jest wyjątkowa. Obecnie na tym oceanie nie ma żadnego huraganu ani burzy tropikalnej. Mało tego, w prognozach na najbliższy tydzień nie widać tych zjawisk. Według specjalistó to może być jednak - dosłownie - cisza przed burzą. Możliwe, że druga połowa sezonu będzie bardzo intensywna.

Gdzie się podziały huragany? Zaskakująca cisza

Zazwyczaj o tej porze roku we wschodniej części Atlantyku tworzą się zaczątki potężnych burz i huraganów, które następnie przesuwają się na zachód, cały czas zyskując na sile i zagrażając mieszkańcom Karaików oraz wschodniego wybrzeża USA. We wrześniu te żywioły powinny się tworzyć często, jednak tym razem w tej części świata panuje spokój.

Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) teraz nie ma na Atlantyku żadnego tego typu zjawiska. Najwcześniej huragany na oceanie mogą się pojawić za około tydzień - przez najbliższe siedem dni szansa na powstanie któregoś z groźnych zjawisk wynosi około 30 proc. - oceniają specjaliści.

Według prognoz NHC prze najbliższy tydzień na Atlantyku nie utworzą się burze tropikalne lub huragany NHC materiał zewnętrzny

Tego typu sytuacja może być tym bardziej zaskakująca, że wcześniejsze prognozy ostrzegały, że w tym roku huraganów może być wyjątkowo dużo.

Do tej pory na Atlantyku pojawiło się sześć zjawisk na tyle silnych, by nadano im nazwę. Jedno z nich okazało się na tyle silne, że zyskało kategorię huraganu - był to Erin, który w połowie sierpnia dotarł do zachodniego Atlantyku.

Ponieważ przez najbliższy tydzień nie pojawią się kolejne huragany, będziemy mieli do czynienia z rzadką sytuacją: po raz drugi od 1950 roku nie będzie silnych burz na Atlantyku w okresie od końca sierp nia do połowy września.

Co się dzieje na Atlantyku? Może to MJO

Jak wyjaśnia meteorolog Matthew Rosencrans z amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanów i Atmosfery (NOAA), sam okres spokoju nie jest niczym dziwnym, jednak fakt, że doszło do tego w szczycie sezonu huraganów, jest wyjątkowy

Według tego eksperta, a także według badacza huraganów Briana McNoldy'ego z Uniwersytetu w Miami, za obecną sytuację może odpowiadać zjawisko znane jako Oscylacje Maddena-Juliana (MJO).

Ten fenomen sprawia, że co miesiąc lub dwa masy powietrza o wysokim ciśnieniu przesuwają się bardziej na wschód. Takie powietrze jest bardziej suche, przez co - w przeciwieństwie do wilgotnego powietrza - nie daje zbyt wiele "paliwa" do rozwoju większych systemów burzowych.

Według specjalistów w ciągu najbliższych 10 do 14 dni globalny cykl się zmieni i wówczas masy powietrza o niskim ciśnieniu wrócą w rejon Atlantyku, znowu tworząc warunki sprzyjające powstawaniu huraganów.

Uwaga na drugą cześć sezonu

Przed tym, że druga połowa sezonu huraganów może być bardziej niebezpieczna, ostrzega między innymi Brad Reinhardt - specjalista do spraw huraganów w NOAA.

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych ekspert zwraca uwagę, że "historia uczy nas, że około 60 proc. [huraganów] jest aktywnych po szczycie sezonu, więc nie jesteśmy jeszcze bezpieczni" - podkreślił.

Możliwe więc, że po spokojniejszym okresie od drugiej połowy września do końca października pojawi się wiele niebezpiecznych burz i huraganów, możliwe że w dość krótkich odstępach od siebie.

Cały czas aktualne są prognozy przewidujące, że w 2025 roku huraganów będzie więcej niż zwykle. Możliwe, że łącznie pojawi się 16 nazwanych burz, z których osiem może zmienić się w huragany, a trzy z nich będą silniejsze od reszty.

Źródło: BBC, NHC, Scientificamerican.com

---

"Jesteśmy w dużej mierze bezbronni". Dworczyk wskazał luki w polskiej obronie Polsat News Polsat News