W skrócie W przedsionku Białego Domu powieszono zdjęcie Donalda Trumpa ze spotkania z Władimirem Putinem na Alasce.

Fotografia przykuła uwagę zarówno amerykańskich, jak i ukraińskich oraz rosyjskich mediów.

Donald Trump przebudowuje Biały Dom według własnych preferencji, m.in. zmieniając wystrój oraz wieszając nowe zdjęcia.

Na dwie nowe fotografie znajdujące się w przedsionku łączącym zachodnie skrzydło Białego Domu z rezydencją prezydenta USA zwróciła uwagę dziennikarka PBS Elizabeth Landers.

"Zauważyłam coś, czego wcześniej nie widziałam" - napisała na platformie X, dodając do wpisu fotografię.

Na ścianie widzimy zawieszone zdjęcie Donalda Trumpa z sierpniowego spotkania z Władimirem Putinem na Alasce. Obaj przywódcy dumnie pozują na płycie lotniska w Anchorage.

Wizyta w Anchorage i przyjęcie Putina z honorami wzbudziło spore emocje. Niektórzy komentatorzy wskazywali, że nie doprowadziło do przełomu, a dało dyktatorowi z Kremla możliwość "powrotu na światowe salony".

Z kolei na dolnej fotografii prezydent USA trzyma za rękę jedną ze swoich wnuczek.

Biały Dom. Donald Trump na jednym zdjęciu z Władimirem Putinem

Pojawienie się zdjęcia Trumpa z Putinem w Białym Domu odnotowały m.in. ukraińskie media. Przypomnijmy, Kijów prowadzi z Waszyngtonem zaawansowane negocjacje nad udzieleniem wieloletnich gwarancji bezpieczeństwa.

"Zdjęcie zostało zrobione 15 sierpnia 2025 roku na Alasce, gdzie Trump rozwinął czerwony dywan przed Putinem" - napisał portal Ukraińska Prawda.

Nowy ruch republikanina nie uszedł uwadze mediów w Rosji. "Wygląda na to, że (powieszone w Białym Domu - red.) zdjęcie jest tym samym, które Trump pokazał podczas konferencji prasowej 22 sierpnia 2025 roku. Trump stwierdził wówczas, że zdjęcie to wysłał mu Putin" - pisze prokremlowska agencja TASS.

USA. Trump usunął Bidena z "alei sław". Zawiesił nietypowe zdjęcie

Amerykański przywódca pozwolił sobie na podobny ruch we wrześniu 2025 roku, kiedy media społecznościowe obiegły zdjęcia z "Prezydenckiej Alei Sław" w Białym Domu.

Donald Trump w miejsce portretu Joe Bidena zawiesił fotografię maszyny z automatycznym długopisem. Republikanin sugerował, że jego poprzednik wykorzystywał metodę automatycznego podpisywania niektórych dokumentów, co miało mieć związek ze stanem zdrowia Bidena.

Od czasu powrotu do władzy Donald Trump przebudowuje fragmenty Białego Domu według własnych preferencji, urządzając na nowo m.in. Gabinet Owalny i zarządzając postawienie nowej sali balowej, co kosztować ma 200 mln dolarów.

Źródła: PBS, Ukraińska Prawda, TASS

