W środę doszło do przeszukania domu rosyjskiej celebrytki, córki mentora Putina. Początkowo media informowały, że przeszukanie w podmoskiewskim domu 40-letniej Sobczak przeprowadzono wyłącznie z uwagi na aresztowanie Kiryła Suchanowa, dyrektora handlowego Ostorożno Media, którym celebrytka zarządza, a ona sama nie jest o nic podejrzewana.

Inne informacje podał jednak niezależny portal Meduza, który stwierdził, że Sobczak miała być zatrzymana przez rosyjskie służby na lotnisku Wnukowo, skąd chciała wyjechać z Rosji. Według medialnych doniesień udało się jej opuścić teren Federacji Rosyjskiej przez Białoruś, by docelowo dotrzeć do Litwy.

Ksenia Sobczak ucieka z Rosji. "To kolejny atak rosyjskich władz na dziennikarstwo"

"Nasz dyrektor handlowy Kirił Suchanow został aresztowany. Mówią, że to wymuszenie" - napisała w mediach społecznościowych córka mentora Putina. Celebrytka podkreśliła, że jakiekolwiek zarzuty to "bzdury".

Ksenia Sobczak oskarżyła rosyjski wymiar sprawiedliwości o preparowanie zarzutów wobec jej współpracownika. "Ja i cała moja redakcja uważamy, że władze dokonują kolejnego nacisku na dziennikarstwo w naszym kraju" - oznajmiła.

Celebrytka podkreśliła na swoim koncie w mediach społecznościowych, że przygotowała materiał na temat stosowania tortur w rosyjskich więzieniach. Według niej właśnie ten dokument mógł być powodem przeszukania jej podmoskiewskiej rezydencji.

Z Rosji przez Białoruś do Litwy. Sobczak chciała zmylić służby

Zgodnie z informacjami rosyjskiej agencji TASS, córka mentora Putina najpierw kupiła bilety lotnicze do Dubaju, a następnie do Turcji, by wprowadzić w błąd rosyjskie służby. Granicę Litwy z Białorusią przekroczyła pieszo, czego dowodzą nagrania, jakie pojawiły się w sieci.

Telegram

Telegram

Filmy pojawiły się na kanale "Trzy Siostry" na Telegramie, który ma mniej niż dwa tysiące subskrybentów. Brytyjski "Daily Mail" donosi, że najprawdopodobniej do wycieku materiału doszło za oficjalną zgodą, ponieważ konto "Trzy Siostry" ma powiązania ze służbą bezpieczeństwa reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Ksenia Sobczak to córka mentora Putina, Anatolija Sobczaka

Anatolij Sobczak, demokratyczny polityk i reformator, był protektorem późniejszego prezydenta, który u jego boku rozpoczął karierę polityczną. W 1991 roku został doradcą Sobczaka, ówczesnego mera Petersburga. Szybko zasłużył sobie na miano szarej eminencji w petersburskim magistracie, zyskując coraz większy wpływ na lokalną administrację.



W merostwie późniejszy prezydent był odpowiedzialny za kontakty z zagranicą, a w 1994 roku został pierwszym zastępcą mera. Putin swego czasu nazwał zmarłego w lipcu 2000 roku Sobczaka swoim nauczycielem i przyjacielem.

W 2018 roku Ksenia Sobczak startowała przeciwko Władimirowi Putinowi w wyborach prezydenckich, otwarcie sprzeciwiając się aneksji Krymu.