W skrócie Łotwa zakazała wjazdu na swoje terytorium trojgu Rosjanom.

Na liście osób z zakazem wjazdu znalazła się m.in. córka ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, Jekaterina Winokurowa.

Łotwa poinformowała, że zakaz wjazdu obowiązuje na czas nieokreślony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Łotwa dodała troje obywateli Federacji Rosyjskiej na "czarną listę" osób, które mają zakaz wjazdu do tego kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy poinformowało, że stosowną decyzję w tej sprawie podjęła szefowa resortu Baiba Braže na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy imigracyjnej.

Rosjanie z zakazem wjazdu na Łotwę. Na liście były minister

Jedną z osób, które obejmuje zakaz jest były minister kultury, a obecnie doradca Władimira Putina i przedstawiciel Rosji do spraw międzynarodowej współpracy kulturalnej Michaił Szwydkoj.

Oprócz byłego ministra na liście osób niepożądanych znalazła się również Anastazja Karneyewa, córka zastępcy dyrektora generalnego firmy Rostiech Nikołaja Wołobujewa. Przedsiębiorstwo wspiera rodzimą produkcję zaawansowanych technologicznie produktów przemysłowych o przeznaczeniu zarówno cywilnym, jak i wojskowym.

W kwietniu Karneyewa i kilka innych osób, które mają reprezentować Rosję w tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji, zostało objętych w Ukrainie osobistymi sankcjami. Kijów apelował także do Włoch o niewydawanie im wiz. Karneyewa ma być szefową rosyjskiego pawilonu.

Włoskie ministerstwo kultury zdystansowało się od decyzji organizatorów o dopuszczeniu Rosji do udziału w imprezie, a szef tego resortu Alessandro Giuli zapowiedział, że nie weźmie udziału w inauguracji wydarzenia.

Potem międzynarodowe jury Biennale Sztuki w Wenecji zdecydowało o wykluczeniu z konkursuIzraela i Rosji - to oznacza, że oba kraje nie będą rozważane przy przyznawaniu nagród.

Na "czarnej liście" także córka Ławrowa

Łotwa zakazała wjazdu również córce ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa - Jekaterinie Winokurowej. Zrobiło się o niej głośno w 2023 roku, gdy już jako osoba objęta sankcjami, została wpuszczona na terytorium Gruzji. Kobieta przeleciała do tego kraju na ślub. Jej mąż Aleksandr Winokurow to znany rosyjski biznesmen.

Winokurowa urodziła się w 1982 roku w Nowym Jorku, jest obywatelką Stanów Zjednoczonych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy poinformowało, że zakaz wjazdu na teren kraju obowiązuje na czas nieokreślony.

W marcu Litwa dodała do listy persona non grata 117 białoruskich urzędników, oskarżonych o łamanie praw człowieka. Jednocześnie Wilno rozważa wprowadzenie pięcioletniego zakazu wjazdu do kraju dla artystów, którzy występowali w Rosji lub na Białorusi.

Źródło: LRT, Europejska Prawda

