W skrócie Kim Ju Ae, córka Kim Dzong Una, towarzyszyła ojcu podczas wizyty w Chinach, co według południowokoreańskiego wywiadu miało być prezentacją jej jako potencjalnej następczyni przywódcy KRLD.

Jej obecność w Pekinie została szeroko odnotowana przez północnokoreańskie media, mając na celu wzmocnienie jej wizerunku jako przyszłej liderki.

Kim Dzong Un podczas uroczystości sprawiał wrażenie zestresowanego, ale jego zachowanie i aktywność miały na celu ocieplenie wizerunku Korei Północnej jako 'normalnego państwa'.

Wiek Kim Ju Ae pozostaje tajemnicą. Uważa się, że wciąż jest nastolatką i wszystko wskazuje na to, że jest jedynym - przynajmniej oficjalnie - dzieckiem Kim Dzong Una.

Córka Kim Dzong Una przygotowywana na jego następczynię. Cel podróży do Pekinu był jasny

Kim Ju Ae towarzyszyła swojemu ojcu w Chinach podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy ostatecznej kapitulacji Japonii w II wojnie światowej. Konsekwentnie unikała jednak jakichkolwiek kontaktów z mediami.

Zdaniem przedstawicieli południowokoreańskiego wywiadu nie zmienia to jednak faktu, że jej obecność miała określony powód. - Cel jej podróży był zasadniczo częścią procesu mającego na celu potwierdzenie narracji dotyczącej jej sukcesji - powiedział jeden z urzędników.

Uczestnictwo młodej Ju Ae w uroczystościach w Pekinie zostało wyraźnie odnotowane przez państwowe media w KRLD, co posłużyć ma wzmocnieniu jej pozycji jako następczyni Kim Dzong Una.

Wywiad Korei Południowej: Wizerunek Kima uległ ociepleniu po wizycie w Chinach

Południowokoreańska agencja wywiadowcza przyjrzała się również zachowaniu samego przywódcy KRLD podczas chińskich uroczystości. Wywnioskowano, że lider jest w nienajgorszej formie.

- Kim zrealizował cały harmonogram bez żadnych problemów zdrowotnych - twierdzi źródło Yonhap.

Wywiad zauważył też, że Kim wydawał się zestresowany, co mogło być efektem braku doświadczenia na arenie międzynarodowej. Zauważono, że bacznie przyglądał się Władimirowi Putinowi podczas rozpoczęcia parady wojskowej.

Odnotowano również, że lider osiągnął niebagatelny sukces, umacniając wrażenie członka silnego sojuszu KRLD, Chin i Rosji. Z pewnością zdołał też ocieplić swój wizerunek jako "przywódcy normalnego państwa".

Źródło: Yonhap

