Aż 60 proc. Duńczyków uznaje obecnie Stany Zjednoczone za przeciwnika - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie publicznego nadawcy DR i cytowanego przez agencję AFP.

Tylko 17 proc. respondentów określa USA jako sojusznika, mimo że oba kraje należą do NATO.

Pozostali ankietowani nie mieli w tej kwestii wyrobionego zdania (20 proc.) lub odmówili odpowiedzi (3 proc.).

Sondaż: USA bardziej przeciwnikiem niż sojusznikiem dla Duńczyków

Choć Dania oficjalnie wciąż nazywa Stany Zjednoczone swoim "najbliższym sojusznikiem", relacje uległy wyraźnemu pogorszeniu po wypowiedziach Donalda Trumpa na temat przejęcia Grenlandii.

Grenlandia, autonomiczne terytorium zależne od Danii, ma ogromne znaczenie strategiczne w Arktyce i - poprzez Kopenhagę - jest częścią struktur NATO. Groźby jej przejęcia doprowadziły do najpoważniejszego kryzysu w relacjach transatlantyckich od lat.

Choć w styczniu Trump wycofał się z zapowiedzi użycia siły, napięcie pozostało. Eksperci zwracają uwagę, że wyniki sondażu pokazują nie chwilową emocję, lecz głębszą zmianę w postrzeganiu relacji USA z regionem Europy Północnej.

Protesty przed ambasadą USA w Kopenhadze

Zmiana nastrojów społecznych znalazła odzwierciedlenie na ulicach. 17 stycznia tysiące osób przeszły w marszu protestacyjnym z centrum Kopenhagi przed ambasadę USA przeciwko polityce Waszyngtonu wobec Grenlandii.

Kilka dni później odbył się kolejny protest - tym razem cichy - zorganizowany przez Duńskie Stowarzyszenie Weteranów. Był on reakcją na wypowiedzi Trumpa, w których umniejszał rolę wojsk sojuszniczych NATO w misji w Afganistanie.

Sondaż został zrealizowany przez firmę analityczną Epinion. Badaniem objęto 1053 osoby powyżej 18. roku życia. Ankiety przeprowadzono w dniach 21-28 stycznia.

Źródło: AFP

Więzienie dla oszustów podatkowych? Wipler: Rząd chce dać sobie kolejne narzędzie by niszczyć firmy Polsat News Polsat News