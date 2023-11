Współcześnie powszechne są badania analizujące wpływ nowych technologii i mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne czy relacje rówieśnicze czy relacje społeczne. W przestrzeni publicznej nie brak komentarzy określających osoby aktywne w internecie czy robiące sobie zdjęcia w przestrzeni publicznej jako narcystyczne.

Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Nowej Południowej Walii postanowili przyjrzeć się zagrożeniom płynącym z powszechności telefonów we współczesnym świecie, postanowili jednak przyjąć perspektywę odmienną od tych wyżej wymieniony. Badacze przeanalizowali wpływ tzw. selfie na zdrowie publicznie z perspektywy śmiertelnych wypadków, do których doszło, gdy ofiara próbowała sobie zrobić zdjęcie. Wnioski opublikowani w czasopiśmie naukowym "Journal of Medical Internet Research".

Wypadki przy selfie jako "problem zdrowia publicznego"

Po przeanalizowaniu pięciu recenzowanych badań na temat wypadków w trakcie robienia selfie badacze doszli do wniosku, że zjawisko to jest na tyle powszechne, by uznać je jako "problem zdrowia publicznego".

Grupą szczególnie zagrożoną są osoby młode. Średni wiek ofiar wypadków w trakcie robienia selfie w analizowanych badaniach to 22 lata. Większość ofiar to kobiety, młode turystki. Naukowcy podkreślają, że szczególnie niebezpieczne są miejsca położone nad wodą, gdzie malownicze widoki stanowią pokusę dla zrobienia ryzykownego selfie.

W cztery z pięciu badań, które przeanalizowali autorzy najczęstszą przyczyną śmierci lub obrażeń był upadek z wysokości. Na drugim miejscu znalazło się utonięcie.

Wypadki przy selfie. Konieczna jest profilaktyka

Badacze twierdzą, że "do tej pory niewiele uwagi poświęcono zapobieganiu incydentom związanym z selfie poprzez zmianę zachowania lub bezpośrednie wiadomości do użytkowników". Zauważają, że w niektórych miejscach władze utworzyły "obszary bez selfie" lub umieściły barierki ochronne lub znaki informujące o zagrożeniu. Według autorów te wysiłki nie są wystarczające, by zapobiec wypadkom.

Autorzy proponują, by w mediach społecznościowych, gdzie publikowane są selfie pojawiały się bezpośrednie komunikaty ostrzegające użytkowników przed zagrożeniem. Podkreślają również, że media, informując o wypadkach, powinny skupiać się na metodach prewencji, a nie szukaniu winnych.

