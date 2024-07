Jak podaje CNN, amerykańskie służby pracują nad portretem zamachowca - Thomasa Matthew Crooksa, który strzelał do Donalda Trumpa na wiecu w Pensylwanii. Śledczy próbują znaleźć odpowiedź, na kluczowe pytanie: "Dlaczego" 20-latek dopuścił się ataku.

Po przeprowadzeniu ponad 200 wywiadów, przejrzeniu historii jego rozmów telefonicznych oraz historii wyszukiwarki w internecie, funkcjonariusze określili, że Thomas Matthew Crooks był inteligentnym, skromnym introwertykiem . Miał niewielu bliskich przyjaciół, często strzelał na lokalnej strzelnicy i nie wykazywał się radykalizmem w poglądach politycznych. Jak ustalili śledczy, Crooks przed zamachem szukał sobie wzoru do naśladowania.

Zamach na Donalda Trumpa. Śledczy o profilu 20-latka

Choć służby twierdzą, że Crooks wydaje się podobny do dziesiątek innych młodych mężczyzn, którzy w ostatnich latach siali spustoszenie w całych Stanach Zjednoczonych, dopuszczając się podobnych ataków, to pewne rzeczy nie pasują do portretu typowego zamachowca.