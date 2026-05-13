W skrócie Z badania Uniwersytetu Helsińskiego wynika, że coraz mniej Finów wierzy w pomoc USA dla państwa NATO podczas ewentualnego ataku pod rządami Donalda Trumpa.

Odsetek Finów ufających gotowości USA do obrony kraju w razie ataku spadł do 13 proc., przy jednoczesnym sceptycyzmie wobec dwustronnej umowy Defence Cooperation Agreement.

Jednocześnie 75 proc. Finów wyraża zaufanie wobec innych państw NATO, a poparcie dla członkostwa w Sojuszu utrzymuje się na wysokim poziomie 73 proc.

Odsetek Finów ufających, że Amerykanie wywiążą się ze swoich zobowiązań na wypadek ataku na Finlandię lub któreś z państw należących do NATO spadł do 13 proc. w porównaniu z 16 proc. w badaniu z wiosny ubiegłego roku.

Finlandia. Sondaż: Większość mieszkańców nie ufa USA pod wodzą Trumpa

W pytaniach o gotowość do obrony nie wskazano wprost na Rosję jako agresora, choć całe badanie było z tym powiązane.

- To naprawdę słaby wynik pokazujący, że zaufanie Finów do najpotężniejszego sojusznika jest niewielkie. Oczywiście odzwierciedla to min. reakcję na ostry język władz USA wobec Europy - skomentował badacz w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Matti Pesu, jeden z ekspertów biorących udział w projekcie badawczym NATOpoll kierowanym przez Uniwersytet Helsiński.

W Finlandii sceptycznie podchodzi się też do postanowień dwustronnej fińsko-amerykańskiej umowy Defence Cooperation Agreement o współpracy obronnej, która określa m.in. warunki obecności wojsk amerykańskich na terenie kraju.

NATO ważne dla Finów. Wysoki poziom zaufania do innych państw członkowskich

Jednocześnie 75 proc. Finów uważa, że może ufać innym państwom NATO deklarującym gotowość do obrony Finlandii.

Sondaż potwierdza również stałe, wysokie (73 proc.) poparcie fińskiego społeczeństwa dla członkostwa w NATO. Władze Finlandii po dziesięcioleciach prowadzenia polityki równowagi między Wschodem a Zachodem zdecydowały się wejść do NATO w 2022 r. w odpowiedzi na pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę. Przed nim co czwarty lub co piąty Fin opowiadał się za dołączeniem do NATO. W trakcie procesu akcesyjnego i tuż po przyjęciu do Sojuszu 4 kwietnia 2023 r. w latach 2022-2023 szczytowe poparcie dla członkostwa przekraczało 80 proc.

Badanie na próbie 3141 Finów w wieku 15-93 lat przeprowadził Uniwersytet Helsiński w okresie od 31 marca do 14 kwietnia.

