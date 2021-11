COP26 w Glasgow. Joe Biden: Nie ma powodu do konfliktu z Chinami

- Dotrzymamy tych zobowiązań, bo chcemy móc oddychać - powiedział Biden, odpowiadając na pytanie o realizację nałożonych przez prezydenta celów klimatycznych. Jak zauważył, Ameryka zamierza przewodzić światu, a podczas ostatnich dwóch dni konferencji COP26 osiągnięto więcej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Jednocześnie prezydent USA skrytykował przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina za ich stosunek do zmian klimatycznych.



- Klimat jest najważniejszym problemem, na którym skupiona jest uwaga całego świata, od Islandii po Australię. My się tu pojawiliśmy i przewodzimy. A co robią Chiny? Poszły sobie? Jak można tak robić i rościć sobie prawo do przewodzenia? - pytał Biden. - To samo z Putinem: tajga dosłownie się pali, Rosja ma poważne problemy klimatyczne, a on milczy na temat tego, czy zamierza cokolwiek zrobić - dodał.

Joe Biden: Nie ma powodu, by z tego powstał konflikt

- Odbyłem godziny rozmów z Xi (...), jasno powiedziałem mu, że to jest rywalizacja, a nie konflikt i nie ma powodu, by z tego powstał konflikt - powiedział Biden. - Ale powiedziałem mu też, że oczekujemy, że będzie trzymał się zasad dotyczących międzynarodowej przestrzeni powietrznej, szlaków morskich itd. - dodał.

Biden podkreślił, że "jedyną rzeczą gorszą od zamierzonego konfliktu jest konflikt niezamierzony", a jego przyszłe wirtualne spotkanie z Xi ma dotyczyć uniknięcia takiego scenariusza.



Prezydent dodał, że liderzy Chin i Rosji popełnili duży błąd, nie pojawiając się w Glasgow podczas konferencji klimatycznej. - Reszta świata spojrzy na nich i powie: "jaką wartość dodaną dają Chiny?" - zauważył.