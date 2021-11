W poniedziałek po południu premier przybył na szczyt klimatyczny COP26 do Glasgow. Wygłosił tam przemówienie, gdzie mówił m.in. o tym, że "by zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu. Premier przypomniał, że nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu. - Natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie - transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi - oświadczył Morawiecki.

Wieczorem szef rządu dodał na Facebooku wpis podsumowujący ten dzień szczytu. - Dziś w Glasgow podkreślałem jak ważny w transformacji energetycznej jest punkt startu poszczególnych państw. Transformacja musi być sprawiedliwa. Żeby Polska mogła w niej partycypować na uczciwych warunkach musi mieć odpowiednie środki, a w UE muszą funkcjonować dobre przepisy - napisał.

Jak podkreślił, "dziś nasz kraj szybko nadrabia zaległości wynikające z dziesięcioleci pozostawania - nie ze swojej winy - po złej stronie żelaznej kurtyny". - W wielu obszarach poczyniliśmy wielkie postępy dzięki krajowym programom w zakresie ochrony środowiska - wskazał.

- Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę klimatyczną, chroniąc najbardziej wrażliwe grupy społeczne, tak by polscy obywatele nie odczuli radykalnie skutków rosnących w zakresie cen energii, jednocześnie by Polska gospodarka nie traciła na konkurencyjności wobec innych gospodarek. Jest to możliwe jeżeli zasady ustalane na polu międzynarodowym będą uwzględniały punkty startowe poszczególnych krajów - dodał.

Poinformował również, że spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem. - Dzisiaj w kuluarach rozmawiałem z Prezydentem USA Joe Bidenem między innymi o wyzwaniach klimatycznych oraz sprawach związanych z bezpieczeństwem, także energetycznym - przekazał. Do wpisu dołączył zdjęcia ze spotkania z prezydentem USA.

Wizyta w Glasgow była jednodniowa, premier w nocy wrócił do Polski.