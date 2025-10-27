W skrócie Ambasador Ukrainy, Wasyl Bodnar, zaprzecza jakoby otrzymał odmowę ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie wizyty Karola Nawrockiego w Ukrainie.

Strona polska sygnalizuje, że nie planuje obecnie tej wizyty i oczekuje od Kijowa konkretnych gestów, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie historyczne i ekshumacje na Wołyniu.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej RP sugeruje, że to prezydent Zełenski powinien przyjechać do Warszawy na spotkanie z Nawrockim.

Dyplomata odniósł się do wypowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej przy prezydencie RP Marcina Przydacza, który stwierdził, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Warszawy na spotkanie z polskim przywódcą - napisała agencja Ukrinform.

Wasyl Bodnar poinformował, że kilkakrotnie spotykał się w tej sprawie z Przydaczem - ostatni raz 15 października - i ani razu nie usłyszał "negatywnej odpowiedzi" ze strony Kancelarii Prezydenta RP.

Co z wizytą Nawrockiego w Ukrainie? Ambasador: Zaproponowałem kilka terminów

"Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było" - podkreślił Bodnar.

Dodał, że był zaskoczony, gdy usłyszał, że wizyta Nawrockiego w Ukrainie miałaby być niemożliwa. Ambasador Ukrainy nazwał normalną praktyką dyplomatyczną sytuację, gdy nowo wybrany prezydent odbywa pierwszą wizytę w kraju sąsiednim - podkreślił Ukrinform.

Agencja Ukrinform napisała, że "Gazeta Wyborcza" poinformowała w niedzielę, powołując się na swoje źródła, że mimo wyraźnych sygnałów ze strony Kijowa prezydent Polski nie zamierza odwiedzić Ukrainy. Dziennik zwrócił uwagę na słowa Przydacza wypowiedziane podczas jednego z publicznych wydarzeń we Wrocławiu, gdzie powiedział on, że tego rodzaju wizyta nie jest planowana.

Pałac Prezydencki stawia warunki. Chodzi o wizytę Nawrockiego w Ukrainie

"Szef Biura Polityki Międzynarodowej RP podkreślił również, że to nie Kijów, lecz Warszawa będzie stawiać swoje warunki, ponieważ Polska jest członkiem UE i NATO, a Ukraina nie. Przydacz dodał, że prezydent RP oczekuje od Kijowa konkretnych działań i gestów, zwłaszcza w kwestiach trudnej historii i gospodarki. W Kancelarii Prezydenta RP uważa się, że tempo prac ekshumacyjnych ofiar polskich na Ukrainie jest zbyt wolne" - wyjaśnił Ukrinform.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP potwierdziło w rozmowie z "GW", że nie przygotowuje wizyty Nawrockiego w Kijowie. W resorcie spraw zagranicznych zaznaczono, że jedynym możliwym scenariuszem takiej wizyty w tym roku mogłoby być uczestnictwo prezydenta w pochówku ekshumowanych szczątków polskich ofiar na Wołyniu - dodała ukraińska agencja.

W poniedziałek rano Przydacz powtórzył na antenie TVN24, że wizyta Nawrockiego w Kijowie nie jest obecnie planowana. Według niego, jeśli Zełenski chce spotkać się z Nawrockim, "nic nie stoi na przeszkodzie, by wsiadł do pociągu i przyjechał na spotkanie do Warszawy" - czytamy w relacji.

Ukrinform przypomniał, że po inauguracji 6 sierpnia Karol Nawrocki odbył już szereg zagranicznych wizyt - m.in. w Stanach Zjednoczonych (dwukrotnie), we Włoszech, w Watykanie, na Litwie, w Estonii, Finlandii, Niemczech i Francji.

