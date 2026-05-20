W skrócie Administracja w USA przekazała, że plany zakładają utrzymanie dużej liczby wojsk amerykańskich w Polsce, a szczegóły będą omawiane w najbliższych tygodniach ze stroną polską.

Cezary Tomczyk poinformował, że współpraca polsko-amerykańska obejmuje także działania na rzecz zwiększenia wspólnej produkcji zbrojeniowej i utworzenia w Polsce przemysłowego zaplecza.

Polityk podkreślił, że zadaniem polskiego rządu jest ochrona krajowych interesów przy ustalaniu liczby żołnierzy USA obecnych w Polsce, ale nie podał konkretnych danych.

- Wniosek z rozmowy z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce - przekazał przebywający obecnie w USA wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Polityk podkreślił, że w ciągu kolejnych tygodni szczegóły dotyczące całościowej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie będą konsultowane ze stroną polską i polskimi generałami.

Żołnierze USA w Polsce. Tomczyk: Obecność będzie utrzymana

- Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa - podkreślił polityk, dodając, że "nie jest to tylko kwestia żołnierzy".

- To jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, czy każdemu państwu, które mogłoby być naszym adwersarzem, że jesteśmy w silnym sojuszu - powiedział, dodając, że w grę wchodzi także polska przynależność do NATO.

Wiceszef MON poinformował także, że w ciągu najbliższych godzin przedstawiciele polskiego rządu będą odbywać szereg kolejnych spotkań z amerykańską administracją. Podkreślił przy tym duże znaczenie "ofensywy rządu" w kontaktach z Amerykanami, w tym m.in. niedawnej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Petem Hegsethem.

USA - Polska. Wiceszef MON: Chcemy stworzyć zaplecze przemysłowe

- Jesteśmy na dobrej drodze, aby wszystkie te komunikaty ustabilizować - zaznaczył. Polityk wskazał także, że jednym z celów polskich władz jest rozbudowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście przemysłu zbrojeniowego, w tym m.in. wspólnej produkcji rakiet do systemów Patriot.

- Chodzi o to, aby stworzyć w Polsce zaplecze przemysłowe, na którym skorzystają zarówno Polska, jak i USA - dodał.

Tomczyk podkreślił, że w oczach strony amerykańskiej Warszawa jest "czymś więcej niż partnerem". - Polska jest jak rodzina, jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych na świecie i to się w żadnym stopniu nie zmieniło - podkreślił.

Minister zwrócił także uwagę na ostatnią zmianę w narracji Pentagonu, który w nocy czasu polskiego wydał komunikat dotyczący "opóźnień" w kontekście rotacji polskich żołnierzy. - Dzisiaj zostałem zapewniony, że silna obecność amerykańska jest i będzie faktem - wskazał.

Relacje polsko-amerykańskie. "Musimy dbać o polskie interesy"

Tomczyk podkreślił także, że ostatnie komunikaty na temat ograniczenia liczebność wojsk amerykańskich dotyczyły całej Europy, a zadaniem polskiego rządu jest dbanie konkretnie o polskie interesy.

Polityk nie wskazał dokładnej liczby wojskowych z USA, którzy znajdą się ostatecznie w Polsce, ale zapewnił, że otrzymał dobre sygnały ze strony Waszyngtonu. Obecność żołnierzy w naszym kraju ma być bezwarunkowa.

Poinformował również, że spotka się z republikańskimi kongresmenami, którzy wywierali w ostatnich dniach presję na administrację Donalda Trumpa w obronie polskich interesów.





