W skrócie Donald Trump spotkał się na prywatnym lunchu z liderką opozycji Wenezueli Marią Coriną Machado.

Po zakończeniu spotkania nie przekazano informacji o Pokojowej Nagrodzie Nobla.

Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła, że Trump nie zmienił zdania co do braku wystarczającego respektu Machado i podkreśliła dobrą współpracę z Delcy Rodriguez.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trump i Machado spotkali się na prywatnym lunchu bez obecności kamer. Wenezuelska opozycjonistka opuściła Biały Dom nieco ponad godzinę od przybycia, nie wychodząc do dziennikarzy. Przywitała się jednak z grupą Wenezuelczyków zgromadzonych przed Białym Domem.

Po zakończeniu rozmów liderka wenezuelskiej opozycji powiedziała, że spotkanie przebiegło "bardzo dobrze". Poinformowała również, że w trakcie rozmów przekazała amerykańskiemu prezydentowi Pokojową Nagrodę Nobla. Nie odpowiedziała jednak na pytanie dziennikarzy, czy prezydent ją przyjął.

Jak powiedziała podczas trwającego równolegle z ich spotkaniem briefingu prasowego rzeczniczka prezydenta, ich rozmowa miała dotyczyć "realiów na miejscu" i tego, co się dzieje w Wenezueli.

Leavitt podkreśliła, że Trump spodziewał się pozytywnej rozmowy z Machado, która jest "naprawdę wyjątkowym i odważnym głosem wielu ludzi w Wenezueli".

Wenezuela. Donald Trump spotkał się z Marią Coriną Machado

Dopytywana jednak o wcześniejsze wypowiedzi prezydenta USA o tym, że Machado "nie ma wystarczającego poparcia i respektu", by rządzić krajem, Leavitt stwierdziła, że Trump nie zmienił zdania.

- Ocena prezydenta (...) opierała się na realiach na miejscu, na tym, co prezydent czytał i słyszał od swoich doradców i zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego - dodała.

Leavitt podkreśliła, że obecna tymczasowa prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez bardzo dobrze współpracuje z administracją Trumpa.

- Rząd tymczasowy w Wenezueli jest niezwykle chętny do współpracy i jak dotąd spełnił wszystkie żądania oraz prośby Stanów Zjednoczonych i prezydenta. I myślę, że wszyscy widzieliście, jak to się dzieje - powiedziała rzeczniczka.

Leavitt dodała się także, że "Wenezuela i pani Rodriguez potwierdzili również, że nastąpi uwolnienie więźniów politycznych".

Spotkanie Trump - Machado. Bez odpowiedzi na pytanie o Nobla

Rzeczniczka Białego Domu zadeklarowała, że USA chcą, by w Wenezueli doszło do wolnych wyborów, lecz w "odpowiednim czasie".

Jeszcze przed wizytą w Białym Domu Machado deklarowała w wywiadzie dla Fox News, że jest gotowa oddać Trumpowi Pokojową Nagrodę Nobla, którą otrzymała w ub.r.

W miniony piątek Trump sugerował, że przekazanie nagrody miało być celem jego spotkania. Powiedział też, że Machado może mieć wpływ na "jakiś aspekt" rządów w Wenezueli.

Machado w czwartek spotka się też z grupą senatorów z obydwu partii - Republikańskiej i Demokratycznej.

Błaszczak w ''Graffiti'' o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Kiedy Roman Giertych kilka lat temu zemdlał i wyjechał do Włoch, to był bohaterem Polsat News Polsat News