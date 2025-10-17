Dane zaprezentowane przez portal Vatican News pochodzą z najnowszego raportu Rocznika Statystycznego Kościoła, który przygotowała agencja Fides. Jak podkreślono, odzwierciedla on stan z 2023 roku.

Jak wynika z dokumentu, łączna liczba katolików na świecie wynosi 1 405 454 000.

Odsetek katolików w światowej populacji wzrósł o 0,1 proc. i wynosi 17,8 proc.

W ciągu dwunastu miesięcy przybyło 15 881 000 wiernych, z czego 8 309 000 w Afryce i 5 668 000 w Ameryce. W Europie, gdzie intensywnie w wielu krajach w ostatnich latach postępowała sekularyzacja, roczny przyrost wiernych wynosi natomiast 740 tys. osób.

Kościół katolicki. Coraz mniej księży i zakonnic

Zmiany w kościelnych statystykach widać widoczne są także w kwestii pełnionych stanowisk. W raporcie wskazano m.in. na wzrost liczby biskupów, których na całym świecie jest już 5430 (przyrost o 77). Spadła natomiast o 734 liczba księży, których według dokumentu jest 406 996. Największe spadki odnotowano w Europie i Ameryce, wzrosty w Afryce i Azji.

Nie lepiej sytuacja wygląda także wśród braci zakonnych, których liczba spadła o 666 do 48 748 i zakonnic o 9730 do 589 423.

Coraz mniej jest także seminarzystów. W tym przypadku to spadek o niemal dwa tysiące uczniów. Wzrost odnotowano wyłącznie w Afryce.

Rocznik Statystyczny Kościoła. Szpitale, szkoły i ośrodki resocjalizacji prowadzone przez Kościół

Agencja Fides informuje także o placówkach i instytucjach prowadzonych przez ludzi Kościoła. Na całym świecie funkcjonuje 74 550 przedszkoli, 102 455 szkół podstawowych, 52 085 gimnazjów i szkół średnich. Do katolickich szkół wyższych uczęszcza 2 688 625 uczniów, a do uniwersytetów 4 468 875 studentów.

Kościół odpowiedzialny jest także za 5 377 szpitali, 13 895 przychodni, 15 566 domów dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych; 10 858 żłobków, 10 827 poradni małżeńskich i 3 147 ośrodków resocjalizacyjnych.

