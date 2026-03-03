Badanie pokazuje, że obywatele UE są wprawdzie pod względem prawnym traktowani w Niemczech na równi z obywatelami niemieckimi, ale w rzeczywistości często napotykają "bariery językowe, przeszkody w dostępie do rynku pracy i dyskryminację" - wyjaśniła podczas prezentacji wyników we wtorek.

Chcą wyjechać z Niemiec. Polacy na drugim miejscu

Według badania, które oprócz własnych ankiet opiera się na najnowszych danych statystycznych, pod koniec 2023 roku mieszkało w Niemczech około 5,1 mln osób posiadających obywatelstwo innego kraju UE. Oznacza to, że od końca 2010 roku liczba ta prawie się podwoiła. Pod względem obywatelstwa na czele znalazły się Rumunia (910 tys.) i Polska (888 tys.), a następnie Włochy, Bułgaria i Chorwacja.

Głównymi powodami migracji osób, które przybyły do Niemiec od 2010 roku, są poszukiwanie pracy lub praca w Niemczech na znalezionym już stanowisku (48,5 proc.) oraz łączenie rodzin (28,8 proc.). Według najnowszych danych w Niemczech pracuje 2,7 mln obywateli UE.

Wyjechać z Niemiec. Wielu podjęło już pierwsze kroki

Jednak - jak wynika z badania - ponad jedna trzecia ankietowanych obywateli UE (35 proc.) rozważa wyjazd z Niemiec. Spośród nich 13 proc. podjęło już pierwsze kroki w tym kierunku.

Jako główne powody podają koszty mieszkania (42 proc.) i utrzymania (36 proc.) w Niemczech, ale także fakt, że nie czują się dobrze w Niemczech (prawie 39 proc.). Prawie 15 proc. respondentów wspomniało o doświadczeniach związanych z dyskryminacją, jednak wśród osób z południowej Europy zdarzało się to znacznie częściej (28 proc.).

- Każdy, kto przyjeżdża do Niemiec, pracuje i współtworzy nasze społeczeństwo, ma prawo do prawdziwego uczestnictwa - mówiła rządowa pełnomocniczka.

- Potrzebujemy lepszego dostępu do kursów językowych, konsekwentnej ochrony przed wyzyskiem w pracy i zerowej tolerancji dla dyskryminacji - podkreśliła. Niemcy nie mogą sobie pozwolić na "utratę jednej trzeciej obywateli UE z powodu złych warunków". Istnieje również - jak zaznaczyła Natalie Pawlik - potrzeba nadrobienia zaległości w zakresie uznawania kwalifikacji imigrantów.

Podstawą pracy badawczej były, oprócz analizy danych, również jakościowe wywiady z ekspertami oraz internetowy sondaż przeprowadzony wśród 1000 obywateli UE. Badanie prowadzono od marca 2024 do października 2025 roku.

