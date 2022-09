Co myśli twój kot? Znaleźli sposób, jak to sprawdzić

Ich enigmatyczne - a niektórzy twierdzą, że nawet powściągliwe - zachowania nadają kotom atmosferę tajemniczości. Niezależnie od tego, czy miauczą, syczą, czy mruczą, często nie można dokładnie określić, co akurat ma na myśli twój zwierzak. Ale nowa aplikacja "tłumacz kotów" może pomóc właścicielom rozszyfrować to, co ich pupile próbują im powiedzieć.

Zdjęcie Twórcy aplikacji twierdzą, ze dzięki niej można się porozumieć ze swoim kotem / pixabay.com /