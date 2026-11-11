Co dalej z szefem Pentagonu? Wniosek o impeachment rozstrzygnięty

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Izba Reprezentantów zagłosowała w środę za skierowaniem wniosku o impeachment szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha do komisji sądownictwa. Oznacza to w praktyce, że przynajmniej na razie Izba nie zagłosuje nad postawieniem Hegsetha w stan oskarżenia.

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Pete Hegseth, sekretarz wojny USA, w niebieskim garniturze na tle zieleni
Sekretarz wojny USA Pete HegsethFinn GomezGetty Images

W skrócie

  • Izba Reprezentantów przegłosowała skierowanie wniosku o impeachment Pete'a Hegsetha do komisji sądownictwa, co w praktyce blokuje natychmiastowe głosowanie nad zarzutami.
  • Za skierowaniem wniosku do komisji opowiedziało się 211 kongresmenów, przeciw było 204, w tym autor wniosku Thomas Massie.
  • Prezydent Donald Trump stanął w obronie szefa Pentagonu, a sam Hegseth określił działania Massie'ego jako sabotaż i atak na łańcuch dowodzenia w armii.
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Za skierowaniem wniosku do dalszych prac w komisji zagłosowało 211 kongresmenów, a przeciwko - 204. Spośród republikanów, przeciwko zagłosował tylko autor artykułów impeachmentu, ustępujący kongresmen Thomas Massie.

Gdyby wniosek o skierowanie do komisji został odrzucony, już w środę doszłoby do głosowania nad formalnym postawieniem zarzutów szefowi Pentagonu. Rezultat oznacza, że do impeachmentu może nie dojść w obecnej kadencji Kongresu.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell określił wynik głosowania jako "całkowite zwycięstwo". "Nie możemy się doczekać, by zwalczyć tę próbę impeachmentu na posiedzeniu komisji, gdzie górę wezmą fakty i ta odwracająca uwagę sprawa zostanie zakończona" - napisał.

USA. Wniosek o impeachment dla Pete'a Hegsetha

Wniosek o postawienie w stan oskarżenia sekretarza wojny Pete'a Hegsetha złożył kongresmen republikanów Thomas Massie. Wniosek uzasadniał nadużyciem przez sekretarza władzy w związku z wojną w Iranie

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Sam Hegseth odparł te zarzuty podczas wtorkowej konferencji prasowej w Pentagonie. Według niego wniosek o impeachment to "manifest, który wynika z nieporozumień politycznych" i "sabotaż działający na korzyść przeciwników USA". 

- Uchwały w sprawie impeachmentu to kpina z konstytucji i atak na łańcuch dowodzenia. (...) To nie jest patriotyzm, to sabotaż - powiedział.

W obronie sekretarza wojny stanął również prezydent Donald Trump. "Pete Hegseth zasługuje na szóstkę z trzema plusami za to, jak obronił się przed niezadowolonym, rozgniewanym i pokonanym byłym kongresmenem Thomasem Massiem - absolutnym przegranym" - napisał na platformie Truth Social.

Wcześniej wiceprezydent USA JD Vance twierdził natomiast, że wojna z Iranem była jedną z głównych przyczyn porażki republikanów w niedawnych wyborach połówkowych. 

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