W skrócie Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt poinformował o przedłużeniu kontroli granicznych o sześć miesięcy.

Kontrole graniczne będą obowiązywać na przejściach ze wszystkimi dziewięcioma sąsiednimi krajami co najmniej do września.

Liczba osób ubiegających się o azyl w Niemczech spadła na początku roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

- Rozszerzamy kontrole na granicach z naszymi sąsiednimi krajami - kontrole graniczne są jednym z elementów reorganizacji naszej polityki migracyjnej w Niemczech - powiedział w poniedziałek w rozmowie z "Bild" Alexander Dobrindt.

Poinformował też o decyzji przedłużenia kontroli na granicach. Począwszy od 15 marca, inspekcje potrwają co najmniej sześć kolejnych miesięcy.

Powodem postanowienia federalnego rządu ma być troska o bezpieczeństwo wewnętrzne i ograniczenia nielegalnej migracji. Kontrole obowiązywać będą na przejściach granicznych ze wszystkim dziewięcioma sąsiadującymi państwami.

Jak podaje "Bild", podobnie jak obecnie, co najmniej do września 2026 r. przeprowadzane będą wyrywkowe inspekcje. Każda osoba przekraczająca granicę musi pamiętać o posiadaniu ważnego dokumentu tożsamości. Należy być także przygotowanym na opóźnienia na przejściach granicznych.

Przywrócenie kontroli w Niemczech wprowadzone zostało we wrześniu 2024 r. Tylko do grudnia ubiegłego roku policja odnotowała 67 918 prób nieuprawnionego przekroczenia granicy.

Coraz mniej migrantów ubiega się o azyl w Niemczech

"Bild" informuje, że w Niemczech spada liczba wniosków o udzielenie azylu. W styczniu wystąpiło o niego 7 649 osób. Z danych Federalnego Urzędu ds. Migracji wynika, że w analogicznym okresie w roku ubiegłym zarejestrowano prawie dwa razy tyle wniosków.

Do Komisji Europejskiej wysłane zostało pismo, w którym poinformowano o planowanym przedłużeniu kontroli granicznych.

